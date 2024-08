O Povo é História

Há 55 anos

1969. FORTALEZA

Prefeito extinguiu passes estudantis

Depois de reunião com os secretários dos Transportes, Administração e Finanças, o Prefeito José Valter Cavalcante assinou ontem Decreto extinguindo os passes estudantis, mas conservando o abatimento de 50%, que deverá ser concedido, de agora por diante, mediante apresentação, nos transportes, da carteira padronizada distribuída pela Prefeitura.

1969. CONFLITO

Vietcongs atacam hospital e escola

Saigon, 9 - Cêrca de 30 guerrilheiros vietcongs infiltraram-se ontem "na mais segura" base militar dos Estados Unidos no Vietnã, atacando um hospital de convalescentes, com bombas incendiárias, pistolas e disparos de fuzis. Os rebeldes conseguiram fugir sem sofrer nenhuma baixa. Simultâneamente, uma bomba de 30 quilos explodiu numa escola.

Há 65 anos

1959. MUNDO

Cuba quer impedir invasão

Havana, 10 (FP) - Continua grave a situação politica de Cuba, tendo o "premier" Fidel Castro se reunido na manhã de ontem com vários Ministros de Estado. Enquanto isso, fortemente armados, policiais e soldados do "Movimento 26 de julho" guarneciam os palacios do governo, edificios públicos e demais repartições, ante os rumores de que seria iminente uma invasão.

1959. ABASTECIMENTO

Fim do racionamento da Enérgia

Desde as 21h30 de ontem que voltou à normalidade o fornecimento da luz à cidade, com a conclusão dos reparos, que vinham sendo feitos por técnicos suécos, na turbina "Sthel", que apresentava sérios defeitos. Desde sábado à noite até à noite de ontem, segundo nos informou o diretor técnico, major César Cals, que a turbina estava em fase de experiência.

Há 75 anos

1949. POLÍTICA

Mantido o veto presidencial

Rio, 10 - O Congresso Nacional voltou a reunir-se, ontem, no Palacio Tiradentes, a fim de apreciar o veto do presidente da Republica ao projeto que cria o fundo de indenização, estabelecendo-se uma indenização de vida e morte para os tripulantes os navios mercantes brasileiros, a qual não poderá ser inferior a cinquenta mil cruzeiros. O presidente fundamentou o seu veto.

1949. ESPORTES

O Porangaba continua como lider

Depois de um turno dos mais disputados, em que os atuais participantes se empenharam a fundo, os jogos do retorno estão chegando ao seu término. E nessa altura já se sabe, praticamente qual será o detentor do cetro do certame. O Porangaba, clube que tem á frente a altura dinamica do desportista Raimundo Ivan de Oliveira, é o mais provavel campeão.