O Povo é História

Há 40 anos

1984. MUNDO

Nagasaki faz um minuto de silêncio

Nagasaki, Tóquio, Viena - Um silencioso recolhimento foi observado ontem, durante um minuto, em quase toda a cidade japonesa de Nagasaki, em recordação à sua destruição por uma bomba atômica norte-americana, em 1945, em consequência da qual morreram 2.217 pessoas nos últimos 12 meses. As campainhas e sirenes da cidade foram acionadas às 11h02min locais.

1984. COPA

FIFA garante a Copa de 94 no Brasil

Rio, O presidente da FIFA, João Havelange, confirmou a programação para o Mundial de 1986, no México, disse que o boicote dos países socialistas não vai influir em qualquer decisão da sua entidade e reafirmou que a Copa do Mundo de 1994 será disputada no Brasil. - Ela será mesmo no Brasil e disso eu não tenho a menor dúvida acentuou o dirigente. - Vamos demonstrar ao mundo.

Há 50 anos

1974. INTERNACIONAL

O primeiro a renunciar

A renuncia de Nixon foi a primeira de um presidente dos Estados Unidos, em 185 anos de existencia do cargo. Em outras oito oportunidades, o cargo ficou vago, mas sempre por morte do titular. Quatro chefes do Executivo pereceram de causas naturais e outros quatro foram assassinados. O Governo de Nixon é também o único a registrar até agora uma dupla renuncia.

1974. ESPORTES

Sobral apoia o Guarani

Sobral - A goleada sofrida pelo Guarani, domingo último no Castelão, longe de arrefecer o ânimo dos jogadores rubronegros, provocou em todos eles indistintamente o desejo de total reabilitação amanhã à tarde contra o Icasa, no Junco. A saida do técnico Roberto Rack foi encarada normalmente e não provocou qualquer reação contrária junto a torcida. Até pelo contrário.

Há 60 anos

1964. CEARÁ

No Ceará: 95 pessoas enquadradas

Ainda esta semana, o coronel Hugo Hortêncio de Aguiar, presidente do inquérito que apurou atividades subversivas no Ceará, começará a revelar todos os dados pertinentes ao processo de comunização no território cearense, fruto do qual foram enquadradas cêrca de 95 pessoas das mais diferentes classes sociais, na Lei de Segurança Nacional. Farta documentação sôbre cada.

1964. CONFLITO

Perigosa ofensiva a turca no Chipre

Atenas, 10 - (FP) - Cinco contratorpedeiros turcos desembarcaram tropas na costa setentrional de Chipre, segundo informações chegadas à Atenas. Esta noticia causou grande sensação na capital grega, pois, se se confirmar a invasão de Chipre pelos tucos, causará a imediata intervenção da Grécia. O hospital de Pomos, ao norte de Chipre, foi atingido, ontem à tarde.