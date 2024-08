O Povo é História

Há 70 anos

1954. MUNDO

O auxilio ao sudeste asiatico

Washington - (USIS) - O diretor da Administração de Operações Estrangeiras (FOA), Harold Stassen, disse em entrevista à imprensa que o armisticio na Indo-China faz necessária uma reestruturação do auxilio norte-americano áquela região. Tudo que tiver valor militar será removido das áreas sob contrôle comunista. Não se pode calcular o número de refugiados.

1954. BASQUETE

O five do Libano

Abrir-se-a amanhã, na quadra da Fenix Caixeiral, a sensacional temporada de basquetebol do Clube de Regatas Itapagipe, campeão baiano. O jogo de estréia do esquadrão baiano, que pela primeira vez visita a nossa capital, será contra o Clube do Libano, um dos nossos mais orgulhosos quadros. O "five" dois "galegos" está em excelente forma, pois ha muito que vem se preparando.

Há 80 anos

1944. GUERRA

Pesada luta em Alencon

Estocolmo, 12 - Reuters - O comunicado alemão de hoje mencionou pesada luta em torno de Alencon, que fica ao norte de Lo Mans, a meio caminho entre esta ultima cidade e Falsise. A grande campanha de "quarentena" das forças aéreas aliadas peara isolar a zona de batalha está produzindo importante efeito nas operações imediatas na França. Elementos de uma divisão alemã.

1944. ESPORTES

O jogo de amanhã empolga o público

Faltam poucas horas para que se fire, no Estádio Getúlio Vargas, o maior encontro do futebol cearense: "Ceará" x Maguari. Os alvi-negros, que possuem as forças máximas do bretão alencarino, estarão a postos, no "field" do Benfica, numa peleja que será uma demonstração eloquente e insofismavel do que possuimos de soberbo e grandioso em matéri de esporte.

Há 90 anos

1934. CEARÁ

A situação do comércio de Canindé

O comércio de Canindé está atravessando presentemente uma situação aflitiva e para a qual os poderes públicos devem olhar com a devida atenção. Como se sabe, o decreto sôbre fechamento dos estabelecimentos mercantis foi ali executado de modo a provocar um incidente prolongado entre os negociantes e a Prefeitura, e cujas consequências ainda perduram. Efetivamente.

1934. CONFLITO

Ameaça a harmonia continental

Santiago do Chile, 6 - O incidente provocado pela campanha da imprensa paraguaia contra o Chile teve hoje o seu epílogo com as instruções enviadas ao ministro chileno em Assunção para deixar aquela capital logo depois de ter entregue ao Ministério das Relações Exteriores uma nota enérgica de protesto. Seria uma consequência da recente nota paraguaia.