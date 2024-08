O Povo é História

Há 65 anos

1959. CIÊNCIA

Na órbita mais um satélite Ianque

Washington, 14 - (F.P.) - Informou-se ontem a noite na Base Aérea de Vandemberg que entrou em órbita o satélite artificial disparado ontem ao espaço pelso Estados Unidos. Porta-vozes da Força Aérea norte-americana expressaram sua satisfação pelo êxito alcançado em colocar em uma órbita polar o artefato que tem quase cinco metros do comprimento.

1959. ESPORTES

Fortaleza pronto para o Clássico

Sem mais sombras de dúvidas, o assunto do momento, nas rodas desportivas, é o sensacional "clássico" mais tradicional do futebol cearense, que será travado domingo à tarde, no Estádio Presidente Vargas, entre as representações do Ceará e do Fortaleza, abrindo o terceiro turno do Campeonato Cearense de Futebol do corrente ano. Jogadores rumarão para a concentração.

Há 75 anos

1949. CEARÁ

Estado pagará indenizações

O Estado do Ceará está sendo condenado, em primeira instância, a pagar os danos causados pelo crime de multidão verificado a 18 de agosto de 1942, quando se teve conhecimento do torpédeamento de navios brasileiros por submarinos corsários alemães e italianos em águas territoriais. O povo saiu á rua a depredar e incendiar imóveis e estabelecimentos.

1949. BRASIL

A turbina da "Paulo Afonso"

Recife, 13 - (Asapress) - O senador Apolonio Sales, que acaba de visitar Paulo Afonso, declarou à imprensa que a primeira turbina, de 2.3000 kw, já foi experimentada, funcionando muito bem. Acrescentou que se essa turbina já não está funcionando é porque foi necessário impedir o acesso das águas alguns dias mais, enquanto se termina a instalação das comportas.

Há 85 anos

1939. CERIMÔNIA

A primeira pedra da Catedral

16 - Como estava noticiado, realizou-se ontem ás 17 horas, no adro da antiga Sé, a solenidade de lançamento da primeira pedra da Catedral de Fortaleza. O ato foi dos mais imponentes, a ele comparecendo as mais altas autoridades civis, militares e eclesiasticas, representantes de corporações religiosas, da sociedade e da imprensa. Acercaram-se alguns milhares de fieis.

1939. POLÍTICA

Profissões domesticas

Rio, 16 - Esteve reunido a comissão de legislação social que discutiu o ante-projeto regulamentando a profissão domestica. O sr. Oséas Mota sugeriu acrescentar entre os domesticos os chauffeurs particulares, sendo também apreciada a situação daqueles que trabalham por hora em diversas residencias. Depois de varias discussões ficou assim redigido.