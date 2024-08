O Povo é História

Há 30 anos

1994. VIDA&ARTE

Academia faz 100 anos

"Não é a Academia que homenageia Rachel, mas é Rachel quem homenageia a Academia ao ingressar nas suas fileiras", disse o Presidente da Academia Cearense de Letras, Artur Eduardo benevides, ao saudar, em discurso, a posse da escritora Rachel de Queiroz na cadeira de número 32, ontem à noite. A solenidade também comemorou o centenário da ACL.

1994. INTERNACIONAL

Suspensa ação de franco-atirador

Os sérvios bósnios e os muçulmanos fumaram ontem no aeroporto de Sarajevo, um acordo, mediado pelas Nações Unidas, para acabar com o fogo de franco-atiradores na capital da Bósnia-Herzegovina, no que, segundo o general Michael Rose, Comandante da Força de Proteção da ONU, Unprofor, deve por fim à onda de terror que se iniciou há cerca de seis semanas nas ruas da cidade.

Há 40 anos

1984. GUERRA FRIA

URSS volta a ameaçar com mísseis

Moscou - A agência de notícias soviética "Tass" transmitiu ontem, mais uma vez, a ameaça de instalação de mísseis soviéticos de longo alcance apontados contra os Estados Unidos como resposta à instalação, na Europa Ocidental, dos mísseis "Cruise" norte-americanos. Em razão de sua mobilidade e sua capacidade de escapar a detecção dos radares inimigos, os mísseis "Cruise".

1984. DIPLOMACIA

Brasil e China trocam mensagens

Brasília - Os presidentes João Figueiredo e Li Xiannian trocaram mensagem ontem em celebração ao 10º. aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre o Brasil e a República Popular da da China, que se comemora hoje, dia 15 de agosto. Em sua mensagem, o presidente João Figueiredo expressou a sua satisfação "pelos significativos resultados alcançados".

Há 50 anos

1974. NACIONAL

Nova CLT vai catalogar os direitos

Brasília - O ex-Ministro do Trabalho, Sr. Arnaldo Sussekind, disse que a nova Consolidação das Leis do Trabalho - cuja redação lhe foi encomendada pelo atual titular da Pasta, Sr. Arnaldo Prieto - "não irá reduzir ou ampliar os direitos dos trabalhadores, mas apenas catalogá-los". Ele definiu a CLT como "o documento legal mais popular do Brasil".

1974. MANIFESTAÇÃO

Ocupada a Universidade

Buenos Aires - Os estudantes ocuparam todas as dependencias da Universidade de Buenos Aires, na primeira reação diante das mudanças no Gabinete da presidente Isabel Peron, que incluiram substituições nas pastas da Educação, Interior e Defesa. A atitude dos três principais grupos politicos estudantis se produziu em protesto pelo afastamento do Ministro da Educação.