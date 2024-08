O Povo é História

Há 35 anos

1989. CIDADES

Estado corta ponto dos professores

Enquanto o movimento paredista dos professores da rede oficial de ensino contabiliza a adesão das escolas estaduais em 90 por cento, a Secretaria de Educação do Estado está fazendo um levantamento para saber quais estabelecimentos estão efetivamente paralisados e os que estão em estado de greve. A orientação dada aos diretores é de anotar as faltas dos professores.

1989. INTERNACIONAL

Bush não usará a força

Washington - O presidente George Bush afirmou ontem que não vacilaria em ordenar um ataque para libertar os reféns norte-americanos no Líbano se estivesse seguro que não colocaria em perigo a vida de inocentes. Bush não foi capaz de assegurar-se a libertação dos reféns é mais provável que agora do que há três semanas, mas acentuou que "continuará tentando".

Há 45 anos

1979. POLÍTICA

Câmara homenageia estudante

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou projeto de lei de autoria do vereador José Maria Barros Pinho estendendo o beneficio de 50 por cento de abatimento dos estudantes nas empresas de transportes coletivos as empresas cinematográficas. Mais de duzentos estudantes do Liceu do Ceará e da Escola Justiniano de Serpa compareceram à Câmara para ouvir a discussão.

1979. FUTEBOL

Brasil favorito contra a Bolívia

São Paulo - Como franco favorito, mas com a responsabilidade não apenas de vencer mas de construir uma vantagem ampla, o Brasil enfrenta a Bolívia, hoje às 21 horas, no Estádio do Morumbi em partida válida pela fase de classificação da 11 Copa América. A vitória manterá plenas as possibilidades de classificação da Seleção Brasileira às finais da competição.

Há 55 anos

1969. CEARÁ

Combate a guerrilheiros

Um movimento revolucionário eclodiu na serra de Maranguápe com um grupo de elementos subversivos incitando a população local à ação de guerrilhas, tendo conseguido, pela violência, adesão de alguns proprietários de sitios e fazendas. Consta que o grupo é compôsto de cêrca de 50 elementos situados em posições estratégicas. Uma Fôrça Tarefa deu combate.

1969. MUNDO

Guerra civil ameaça a Irlanda

Belfast (Irlanda do Norte), 16 - Tropas britânicas entraram ontem à noite em Belfast enquanto se ouvia nova série de disparos, dando prosseguimento ao clima de violência que imperou durante a semana passada aqui e que agora ameaça provocar uma perigosa confrontação política entre a Grã-Bretanha e a dividida Irlanda. Pelo menos dois homens foram feridos com armas de fogo.