O Povo é História

Há 60 anos

1964. ESPORTE

América x Ceará

Esta semana ficará encerrado o segundo turno do campeonato de profissionais da FCD com a realização das três últimas pelejas desta etapa do certame. Dos três encontros programados, apenas a peleja de domingo entre América e Ceará tem importância para a decisão do turno intermediário, uma vez que uma vitória do grêmio rubro obrigará a realização de mais uma peleja.

1964. PERNAMBUCO

Decai a produção algodoeira

Recife, 17 - Com uma produção média de 225 quilos por hectares, está a agricultura algodoeira de Pernambuco próxima de um colapso total - afirmou o agrônomo Fernando Chaves Lins, responsável pelo Plano Tecnico para o aumento da produção de algodão herbáceo da Secretaria de Agricultura. E acrescentou: "Torna-se necessário o esforço conjunto do Govêrno e das classes".

Há 70 anos

1954. MUNDO

A Hungria aceitou o auxilio

Washington - A Casa Branca acaba de anunciar que o govêrno da Hungria aceitou o oferecimento de auxilio da Presidente Eisenhower, de enviar alimentos para as vitimas das inundações. O Ministro do Exterior Doldoesky, da Hungria, expressou os agradecimentos do seu governo ao Presidente e ao povo dos Estados Unidos. O Presidente Eisenhower, "ficou muito satisfeito".

1954. FUTEBOL

Gentilândia X Fortaleza

O Gentilândia já esta pronto para enfrentar, depois de amanhã, abrindo a décima rodada do Campeonato, o esquadrão do Fortaleza. O time alvi-anil treinou manhãzinha cêdo de hoje, sob as vistas de Gerson e Airton Monte. o Fortaleza fará hoje o seu apronto. O tricolor esteve em atividade no dia de ontem, realizando um treino de conjunto no campo do 23º B.C..

Há 80 anos

1944. GUERRA

Alemães sofrem repetidas derrotas

Q.G Aliado na Italia, 17 - Os aliados mantém firmemente sua "cabeça de praia" ao sul da França, tão extensa quanto a estabelecida dois dias depois do desembarque na Normandia. Tropas e suprimentos de reforço estão continuamente descendo para terra e passando para o interior. Os alemães continuam a sofrer derrotas enquanto as forças do general Patch já dominam.

1944. ALAGOAS

Durante dez dias choveu em Alagôas

O Estado de Alagôas sofreu, á semana passada, grandes devastações, com chuvas torrenciais que cairam em toda a extensão do seu território, deixando a população sobressaltada e presa de geral inquietude. Alagôas é banhada também por grandes rios, como o São Francisco, os quais, quando transbordadam, alagam cidades e vilas, causando mortes e danos irreparaveis.