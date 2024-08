O Povo é História

Há 20 anos

2004. COTIDIANO

Criação de conselho gera polêmica

Após 20 anos de discussão nos fóruns que reúnem jornalistas no País, o projeto de lei que trata sobre a criação do Conselho Federal dos Jornalistas (CF) foi finalmente enviado ao Congresso Nacional, via Governo Federal, no último dia 5 de agosto. O que poderia significar uma tramitação tranqüila, porém, acabou tendo efeito contrário. Apesar de ser apoiado pela Fenaj.

2004. CEARÁ

PF fecha fábricas de espingardas

Agentes da Polícia Federal fecharam três fábricas clandestinas de espingardas na cidade de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, distante 562 quilômetros de Fortaleza, numa operação realizada durante a manhã e a tarde de ontem. Nenhuma prisão, contudo, foi efetuada. As fábricas vinham funcionando em diferentes bairros. No bairro Pirajá, foram apreendidos muitos moldes.

Há 30 anos

1994. INTERNACIONAL

Terremoto mata 147 pessoas

Um terremoto atingiu ontem a região Noroeste da Argélia, matando pelo menos 147 pessoas, ferindo 289 e deixando cerca de 10 mil desabrigados, informou o Ministério do Interior, em Argel. Segundo um centro governamental de meteorologia, o abalo, que alcançou 5,6 pontos na escala Richter, teve seu epicentro em Beni-Chougrane, uma área muito povoada.

1994. MUNDO

França acusada de acordo escuso

Uma organização internacional de defesa da paz mundial acusou ontem o Governo francês de ter feito um trato secreto com o Irã para obter informações que levassem à captura do terrorista Carlos, o Chacal. David Littman, da chamada Associação Internacional de Reconciliação, acredita que o acordo incluiu a devolução pela França a Teerã de dois assassinos.

Há 40 anos

1984. POLÍTICA

Uruguaios buscam novo candidato

Montevidéu - Em meio a fortes tensões internas a Convenção do Partido Nacional (Blanco) se reunirá hoje para examinar a situação depois da renúncia a candidatura presidencial de su líder Wilson Ferreira Aldunate, e para iniciar a busca de um substituto. Enquanto isso, a Cnvenção do Partido Colorado, a outra força política tradicional, formalizou a candidatura.

1984. CONFLITO

Nicarágua: luta agora é violenta

Manágua - O Exército Popular Sandinista (EPS) e as "forças contra-revolucionárias" mantinham nas últimas horas violentos combates em pelo menos quatro departamentos dp norte da Nicarágua - Nova Segóvia, Madriz, Matalpa e Jinotega - informam fontes militares oficiais em Manágua. O EPS mobilizou cinco batalhões de luta irregular, apoiados por helicópteros e artilharia.