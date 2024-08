O Povo é História

Há 30 anos

1994. CIÊNCIA&TECNOLOGIA

Radiestesia marca locais para poços

Uma varinha em forma de Y ou V está ajudando a encontrar água no subsolo cearense. Trata-se de um dos métodos adotados pela Radiestesia, uma Ciência ainda não conhecida mas que, segundo o radiestesista Irapuam Arruda, 45, vem sendo praticada há 4.199 anos. Se para ele é uma Ciência, para outros não passa de adivinhação, sorte ou mesmo charlatismo.

1994. CIDADES

Meia-passagem nos metropolitanos

Estudantes da Região Metropolitana de Fortaleza e das microrregiões do Estado passam a pagar a partir de hoe apenas 50 por cento do valor das passagens de ônibus. Está em vigor a lei 12.223, que concede o benefício. De acordo com o regulamento do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DERT), só serão válidas as carteiras que com os padrões estabelecidos.

Há 40 anos

1984. MUNDO

Intervenção na Universidade

Montevidéu - O Governo militar do Uruguai decidiu suspender a intervenção na Universidade da República decretada em 1973 - alegando a necessidade de o estudo acompanhar a atividade e funcionamento do futuro político. O Uruguai tem eleições gerais fixadas para novembro, depois de onze anos de regime de fato. O Ministro da Educação e Cultura apelou.

1984. INTERNACIONAL

Os filipinos saem às ruas

Manila - Milhões de filipinos - cerca de um milhão unicamente na Capital - participaram ontem de desfiles pacíficos organizados em todo o país para lembrar o primeiro aniversário da morte de Benigno Aquino, líder da oposição, assassinado quando voltava do exílio. Em Manila, quatro colunas de manifestantes se reuniram no Parque de Rizal, no centro da cidade.

Há 50 anos

1974. NACIONAL

Urânio em Roraima

Brasília - Fortes indícios da presença de urânio na região norte do território federal de Roraima, junto à fronteira com a Venezuela, acabam de ser descobertos pelo projeto RADAM, segundo revelou o governador de Roraima, coronel Fernando Ramos Pereira. Os seguros indicadores da existência de uma grande jazida de urânio em Roraima vem sendo mantidos em sigilo.

1974. GUERRA

A ONU anuncia calma em chipre

Nicósia - O Alto Comando das Nações Unidas em Chipre informou que as frentes de combate ontem estiveram em calma na ilha, ocorrendo apenas alguns incidentes de menor importância. Os greco-cipriotas acusaram os turcos de abrir fogo três vezes, na região de Nicósia, e de ter morto um soldado da Guarda Nacional. Acredita-se que os assassinos sejam membros da EOKA-B.