O Povo é História

Há 5 anos

1959. MUNDO

Berlim-Oriental x Berlim-Ocidental

Segundo correspondencia de Berlim publicada pelo jornal "Abenddpsot" de Francfort, as autoridades da Berlim-Oriental teriam tido a intenção de se separar pela fôrça da Berlim-Ocidental, em dezembro de 1958, e de colocar, tanto as potencias ocidentais quanto a União Soviética, diante de um fato consumado. A idéia de um golpe de fôrça contra Berlim Ocidental.

1959. MUDANÇA

Um novo pais nasce no Saara

"Um novo país nasce no Saara, com estradas, aerodromos, telefone e água" declarou Jaeeure Soustelle, ministro delegado à presidência do Conselho, encarregado das Questões Saarianas e da Pesquisa Cientifica. O sr. Soustelle esclareceu, principalmente, que as principais linhas rodoviarias estão quase terminadas nas regiões petroliferas do Saara.

Há 10 anos

1949. GUERRA

Stalin e o marechal Tito

Londres, 23 - (Asapress) - Os técnico do Fereign Office vêem a recente troca de notas acrimonisas entre Moscou e Belgrado, apenas como uma nova fase da guerra de nervos entre Stalin e Tito. Acredita-se que o governo soviético não tencione passar aos atos bélicos contra a Iugoslavia. Embora a imprensa e o rádio Iugoslavos não hajam ainda divulgado o texto da ultima nota soviética.

1949. CHINA

Chung King volta a ser capital

Cantão, 25 - (A. F. P.) - Chung King voltará novamente a ser a capital da China, já que Cantão se acha sob ante afirmou o lider nacionalista chinês: Nos quatro anos passados, a internacional comunista nos privou da terra, do povo e dos recursos da Mandchuria e, em seguida, estendeu a sua escura e triste cortina de ferro sobre a China do norte e central.

Há 15 anos

1939. INTERNACIONAL

De 300 a 600 mil homens

Paris, 23 POVO - Após a reunião do gabinete, ontem efetuada, o sr. Daladier manteve longa conferencia com o general Gamelin, chefe das Forças Armadas francesas, durante a qual foram tomadas importantes providencias militares. Serão convocados de 300 a 600 mil homens imediatamente, tendo partido a uma hora da madrugada de hoje o primeiro trem com tropas.

1939. POLÍTICA

Tratado de não agressão

Londres, 21 - POVO - Após a noticia da assinatura de um tratado comercial entre a Alemanha e a Russia, foi anunciado, de fonte germanica, que será assinado imediatamente um tratado de não agressão entre as duas potencias. A esse respeito, entretanto, nada foi divulgado em Moscou nem nos circulos oficiais de Londres. A imprensa alemã prossegue violenta.