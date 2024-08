O Povo é História

Há 60 anos

1964. INTERNACIONAL

Johnson assina lei contra a pobreza

Washington (FP) - Um fato importante marcou o fim da semana passada nos Estados Unidos, quando o presidente Lyndon Johnson assinou, com muita solenidade, a Lei da Luta Contra a Pobreza, destinando 947 milhões e quinhentos mil dólares à melhoria de vida de um quinto da população norte-americana. A medida é um Complemento da Lei dos Direitos Civis.

1964. CEARÁ

Orós é novamente motivo de pânico

Habitantes da zona jaguaribuna estão apreensivos com a noticia de que o açude Orós está ameaçando romper a sua barragem por motivo da erosão que alguma pessoas informaram ali se verificar. Segundo outras informações colhidas pela reportagem de O POVO, as comportas do açude Orós, não puderam ser abertas, o túnel está obstruido pelo acúmulo de aluviões.

Há 70 anos

1954. BRASIL

Getúlio suicidou-se

A Rádio Nacional divulgou, às 8 horas de hoje, a mais impressionante e sensacional acontecimento da vida politica brasileira em todos os tempos: O Presidente Getúlio Vargas suicidou-se ás 8 horas e 35 minutos de hoje no Palácio do Catete, com tiro no coração. Foi também divulgado o bilhete deixado escrito por Getúlio Vargas, antes do suicidio.

1954. MUNDO

Prisões na Berlim

Berlim, 24 - (A.F.P.) - Segundo o Comitê de Justiça do Berlim Ocidental, 6 cientistas dos institutos da Universidade de Rostock foram presos pelos serviços de segurança da Republica Democrática Alemã. Ignoram-se os motivos da medida policial. Quatro cientistas e estudantes igualmente ameçados conseguiram refugiar-se na Berlim Ocidental.

Há 80 anos

1944. GUERRA

Forças bulgaras regressando

ANKARA, 25 - Reuters - Noticias aqui chegadas adiantam que o exército bulgaro está abandonando a frente de batalha e regressando á Bulgaria. Adianta-se ao mesmo tempo que está quase terminada a evacuação dos alemães, aguardando-se a iminente capitulação do pais. A resistência organizada em alguns setores, o Exercito Vermelho está ainda empenhado em luta.

1944. CONFLITO

Os aliados avançam na Itália

Q. G. ALIADO NA ITÁLIA, 24 - Reuters - No setor do Adriático tropas polonesas e italianas do Oitavo Exercito estão agora em posições firmemente estabelecidas, nas margens do Metauro, e em contacto com fortes posições inimigas estabelecidas na amrgem norte do rio, a 12 milhas de distancia da costa. No vale do Arno superior, tropas britanicas e indianas estão avançando.