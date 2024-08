O Povo é História

Há 30 anos

1994. INTERNACIONAL

Castro libera portos para êxodo

O Presidente de Cuba, Fidel Castro, liberou oficialmente as praias e os portos de seu país para um novo êxodo massivo de cubanos para os Estados Unidos, aumentando sua aposta na confrontação com o Governo americano. Num pronunciamento de mais de duas horas e meia pela televisão ao povo cubano na quarta-feira à noite, depois de um silêncio de 12 dias.

1994. ECONOMIA

Governo manda baixar mensalidade

A Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça determinou ontem, Brasília, à Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino (Confenen) que instrua as escolas particulares a baixarem os preços das mensalidades, conforme determina a Medida Provisória 575. Ao mesmo tempo, a Secretaria decidiu abrir processo administrativo, baseado na lei Antitruste.

Há 40 anos

1984. MUNDO

Seqüestradores entregam-se

Os seqüestradores sikhs do Boeing 737 das Linhas Domesticas Indianas libertaram ontem, no aeroporto de Dubai, os 79 passageiros e seis tripulantes do avião e se renderam ás autoridades dos Emirados Arabes Unidos. A seguir foram interrogados pela Policia. Os piratas aereos tinham em seu poder apenas um revólver, alguns coquetéis Molotov e armas brancas escondidas.

1984. POLÍTICA

Acordo de trégua é o inicio da paz

Bogotá - O presidente Belisário Betancur declarou que os quatro acordos de trégua assinados com os guerrilheiros esquerdistas são o começo da recuperação da paz na Colômbia. "Começamos a recuperar a paz desejada" - disse Betancur ontem a noite durante um ato cultural, ao referir-se aos acordos de trégua assinados depois de um processo de negociações durou mais de dois anos.

Há 50 anos

1974. MUDANÇA

A independência de Guiné-Bissau

Lisboa - O Governo de Portugal decidiu ontem á noite outorgar independência á sua colônia africana de Guiné-Bissau, num prazo de 24 horas. No momento não foi feito nenhum anúncio oficial, mas hoje aguarda-se, a qualquer hora, uma nota neste sentido. Representante de Portugal e do Partido Africano pela Independência de Guiné-Bissau e Ilhas de Cabo Verde assinaram.

1974. CONFLITO

Protestos contra o navio nuclear

O primeiro navio japonês movido a energia nuclear, o "Mutsu", de 8.350 toncladas, foi cercado por navios pesqueiros, cujos propriatários protestam contra a utilização do porto da cidade de Mutsu como local de provas para a nave. Os pescadores temem que o navio contamine as águas e prejudique a pesca. Mais de 250 barcos participaram do protesto.