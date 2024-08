O Povo é História

Há 35 anos

1989. CIDADES

Preservação do caranguejo

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (lBama) iniciou ontem uma campanha de conscientização da população para a venda indiscriminada de caranguejos. A campanha visa, principalmente, o comércio predatório de espécies imaturas e as fêmeas. A campanha se desenvolverá em duas fases distintas.

1989. ESPORTES

Ceará é campeão arrastão de 89

O Ceará é campeão arrastão (conquistou os três turnos do campeonato). O título foi ganhO ontem, no Castelão, após a vitória contra o Tiradentes, por 2 a 0, com dois gols do apoiador Marquinhos, um em cada tempo da partida. O alvinegra conseguiu o último campeonato da década e o seu quinto certame nos anos oitenta. 17.331 pagantes presenciaram o jogo.

Há 45 anos

1979. POLÍTICA

Anistia será sancionada hoje

O presidente João Figueiredo sanciona somente hoje a lei de anistia, que terá a expressão "e outros diplomas legais" vetada. A frase consta no final do artigo 1o. do substitutivo Ernani Sátiro. A confirmação foi feita ontem em Brasília, pelo Ministro de Justiça, Petrônio Portella. O Líder do Governo no Senado, Jarbas Passarinho, justificou o veto ao artigo.

1979. BRASIL

Novo projeto de adoção

A Comissão de Justiça do Senado aprovou projeto do senador Nelson Carneiro (MDB-RJ) permitindo que mesmo os casais que tenham filhos possam adotar outras crianças. Atualmente a lei exige, para a adoção, que se apresente um atestado de inexistência de filhos. De acordo com o senador Leite Chaves (MDB-PR) é um resquício das velhas disposições coloniais.

Há 55 anos

1969. MUNDO

Incêndios marcam greve Argentina

BUENOS AIRES, 28 - Os sindicatos dos trabalhadores argentinos paralisaram ontem práticamente tôdas as atividades industriais do país, iniciando uma greve geral de 24 horas, contra o Govêrno do presidente Juan Carlos Ongania. O movimento afetou, parcialmente, os setôres do comércio e dos transportes. O comboio ferroviário, em Buenos Aires foi incendiado.

1969. INTERNACIONAL

Explosão abala a bolsa de Londres

Londres, 28 - Uma aterradora explosão estremeceu ontem a Bolsa de Valores de Londres, pouco depois de sua abertura, implantando o caos no coração no distrito financeiro da "City". Bombeiros e policiais, temendo uma reação em cadeia nas instalações subterrâneas de gás, rodearam com barricadas as bocas das galerias e advertiam aos pedestres que evitassem aqueles locais.