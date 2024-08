O Povo é História

Há 20 anos

2004. PARCERIA

Petrobras e o contrato na Colômbia

A Petrobras formalizou em Bogotá um contrato de parceria para explorar petróleo na Colômbia. A informação foi divulgada neste sábado, no Rio de Janeiro. A sociedade envolverá, além da estatal brasileira, a colombiana Ecopetrol (Empresa Colombiana de Petróleos), também estatal, e a norte-americana ExxonMobil. O acordo é o maior já firmado no país.

2004. BRASIL

Hidroavião Jahú vai ser restaurado

O hidroavião Jahú, que fez a primeira travessia do Atlântico Sul, em 1927, façanha do piloto brasileiro João Ribeiro de Barros, vai voltar à vida. O avião, que estava abandonado, sob ataque de cupins, está sendo restaurado e pode estar pronto em setembro de 2006, quando se completam 100 anos do vôo pioneiro de Santos Dumont, em Paris.

Há 30 anos

1994. MUNDO

Líder sudanês nega acordo

O líder dos integristas sudaneses, Hassan el-Tourabi, revela em uma entrevista publicada ontem pela revista alemã "Der Spiegel", que seu país não realizou qualquer acordo com a França para entregar o terrorista venezuelano "Carlos". "Não houve nenhum acordo com os franceses", garantiu Tourabi, "cérebro" da junta governamental sudanesa, à revista alemã.

1994. INTERNACIONAL

"Balseros" temem roubo

Nas costa de Guanabo, a 50 Km ao leste de Havana, vários balseiros montam guarda dia e noite de suas embarcações. O medo que elas sejam roubadas é tão grande quanto ter de enfrentar a travessia do estreito da Flórida. "Temos que ter muito cuidado, porque podem vir durante a noite com armas e roubarem as barcas para vendê-las ou para fugir de Cuba", disse Armando.

Há 40 anos

1984. CIÊNCIA

Confirmada procedência da sonda

O Laboratório de Física Oceanográfica de Paris confirmou a propriedade da sonda encontrada sábado passado na costa cearense, informando destinar-se a mesma a pesquisar a influência do oceano sobre o clima, O equipamento foi lançado pelo navio francês Capricorne, num ponto situado a quatro graus da linha equatorial, no dia 18 de fevereiro deste ano, durante a missão Focal.

1984. CONFLITO

Israel ataca base palestina

Beirute - A aviação israelense realizou ontem o mais violento ataque deste ano contra uma posição palestina na planicie libanesa do Isekaa, sob controle sirios, deixando um saldo de 15 mortos e 25 feridos, na maioria militares, segundo um balanço provisório. A televisão libanesa afirmou, por sua parte, que o saldo foi de 25 mortos e cerca de 40 feridos.