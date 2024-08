O Povo é História

Há 65 anos

1959. CEARÁ

Grandes incêndios em Sobral

Sobral, 29 - (Do correspondente Lycio Soares) - Na mesma ocasião em que a imprensa dava as primeiras notícias sôbre o incêndio de Quixeramobim, chegava ao conhecimento da autoridades locais que em fazendas de Sobral o fôgo também lavrava, se bem que em proporções menores do que as do sinistro daquele município da zona centro. Era a terceira vez.

1959. DISSIDENTES

Serão fuzilados os conspiradores

HAVANA, 29 (F.P.) - De acôrdo com a opinião mais generalizada nesta capital, provavelmente serão passados pelas armas, dentro em breve, todos os responsáveis pela conspiração recentemente tramada contra o govêrno de Fidel Castro. O primeiro ministro sempre afirmou que seria impiedoso contra todos os que fossem responsáveis pela morte de cidadãos.

Há 75 anos

1949. BRASIL

Vereador e o prefeito trocam socos

Porto Alegre, 30 - (Asapress) - A Câmara Municipal de Santo Angelo votou uma lei instituindo o regime da semana inglêsa para o comercio local. O prefeito, porém, vetou a lei. Reunindo-se os vereadores para apreciar o veto do prefeito, houve séria discussão ente este e o vereador do P.I., sr. Vitório Gatani, empenhando-se os dois, a seguir em violenta luta corporal.

1949. MUNDO

Russos vão reconhecer o govêrno

Hong Kong, 30 - Segundo os meios bem informados, a embaixada da União Soviética permanecerá em Cantão para esperar ali os exercicios comunistas e transportar-se, depois, para Pequim, assim que tiver reconhecido o governo comunista, cuja constituição parece estar proxima. Ocorre lembrar que a embaixada soviética foi a unica que seguiu o governo de Cantão.

Há 85 anos

1939. CONFLITO

Isolada!

Paris, 29 - POVO - A impressão dos observadores diplomaticos é que a Alemanha está passando por serias dificuldades morais. O pacto com a Russia, em vez de aumentar as suas forças, contribuiu para que ela perdesse o apoio do Japão e da Espanha, que era indubitavel, em troca de uma simples promessa de neutralidade dos soviets.

1939. INTERNACIONAL

Proibido o trafego de veiculos

Roma, 30 - POVO - Somente ontem o povo italiano se apercebeu diretamente, e em toda sua extensão, da gravidade do atual momento. Isso porque só agora as autoridades começaram a fazer apelos ás populações civis para que evacuem as grandes cidades, a fim de escaparem a possiveis bombardeios aéreos. Acaba de ser proibido todo o trafego de veiculos.