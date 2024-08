O Povo é História

Há 50 anos

1974. ECONOMIA

Favorável à suspensão do boicote

Caracas, São José da Costa Rica, Washington - A Venezuela uniu-se à Colômbia e Costa Rica, numa tentativa para conseguir da Organização dos Estados Americanos (OEA) a suspensão das sanções diplomáticas e economicas impostas a CUBA em 1964, conforme um comunicado conjunto divulgado ontem. No comunicado, os chanceleres manifestaram o apoio.

1974. INTERNACIONAL

India quer anexar Sikkim

Nova Delhi - A Primeira-Ministra da India, Indira Gandhi, continua decidida em seus planos anexar Sikkim, um pequena estado entre a India e a China. O Governo indiano já controla firmemente esse país. A Primeira-Ministra propôs uma emenda constitucional para outorgar a Sikkim dois representantes no Parlamento indiano e para incluir o pequeno estado.

Há 60 anos

1964. CONFLITO

Novos conflitos raciais

Filadélfia e Kenasburg (Nova Jersey) - (FP) - Mais de mil negros de um bairro de Filadélfia se empenharam em violento conflito racial inicado na noite de sexta-feira e só dominado na manhã de ontem, promovendo o saque de casas comerciais e atacando a policia, ao mesmo tempo em que brancos e negros de uma praia de Kenasburg, em Nova Jersey, travavam luta corporal.

1964. POLÍTICA

Estudantes não podem intervir

Rio - (Sucursal) - O presidente Castelo Branco disse ontem a estudantes nas Laranjeiras que êles não podem intervir na solução de problemas sociais como os do "preço do leite ou da prisão de um sargento", pois devem sômente estudar, já que não lhes delega podêres de govêrno, nem mesmo a operários e militares. O presidente convocou alguns estudantes para lhes cobrar.

Há 70 anos

1954. MUNDO

Resolvido o problema petrolifero

Teeran, 30 - (AFP) - A imprensa iraniana publicou ontem editais de registro de duas sociedades anônimas criadas no quadro do acôrdo com o consórcio internacional para a comercialização do petróleo, uma de prospecção e produção de petroleo iraniano e outra de refinação. As duas sociedades, cuja sede é em Hala, foram registradas com um capital de 10 milhões de florins.

1954. ESPORTES

Perdeu a sua invencibilidade

Não conseguiu a valente equipe do Nacional vencer o seu obstáculo no campeonato citadino de futebol, caindo frente ao quadro do Ferroviário por 2x0, contagem padrão dos últimos cronometros perdendo, assim, a sua invencibilidade. O tricolor da R.V.C. atuou melhor, é verdade, mas o vice-lider merecia sorte melhor no encontro, desde que, no primeiro tempo foi superior.