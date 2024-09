Foto: OPOVO.DOC FIM DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

79 anos do fim da Fim da Segunda Guerra Mundial, 2 de setembro de 1945, com a assinatura da ata de rendição incondicional do Japão.

3 de setembro de 1945

Informado Hirohito da assinatura da rendição

Washington, 3 - Reuters - A agência noticiosa japonesa informou que o ministro das Relações Exteriores do Japão, Mamoru Shigemitsu, e o general Yoshijiro, chefe do Estado Maior do Exército Japonês, estiveram ontem no Palácio Imperial, afim de cientificar o imperador sobre a assinatura do instrumento de rendição do Japão aos seus inimigos. A audiência esteve presente o primeiro ministro nipônico, principe Marushiko Kuni.

O dia da vitória na Russia

Moscou, 3 - Reuters - Informa a emissora local que o Soviet Supremo determinou que hoje seja comemorado em toda a União Soviética o dia da vitória sobre o Japão.

Ás 15.38

Nova York, 2 - Reuters - Um comentarista de rádio, falando a bordo do encouraçado norte-americano "Missouri", informou que o ministro das Relações Exteriores do Japão, Shigemitsu, assinou o documento de rendição do seu país, ás 15.38 horas de ontem.

Protesta a Persia

Teerã, 2 - Reuters - Um oficial de alta patente do exército persa declarou hoje que o govêrno de seu pais enviará uma nota de protesto a embaixada soviética, exigindo a liberdade de movimentar tropas em seu próprio território, depois dos recentes e sérios distúrbios ocorridos na Persia. "As autoridades persas enviaram 200 policiais para restabelecer a ordem, mas essa força foi impedido de prosseguir a sua jornada a meio caminho pelas forças do exército vermelho", disse um porta-voz, que acrescentou terem os distúrbios ocorridos na provincia de Mazandaran, entre Teerã e o mar Cáspio, depois do assassinio de um camponês por elementos do partido da extrema esquerda.

Entregaram-se oito mil japoneses

Moscou, 3 - Reuters - Um comunicado soviético da meia online de hoje informa que "não ocorreram modificações na situação no Extremo Oriente" e que ontem se entregaram oito mil soldados japoneses, entre oficiais e soldados, inclusive 3 oficiais-generais.

Mac Arthur entrará triunfante em Tóquio

Nova York, 3 - Reuters - A agência japonesa Domel informou, á noite, que o general Mac Arthur, comandante supremo aliado no Japão, entrará triunfante em Tóquio, hoje. Esta manhã chegaram á capital japonesa, para os necessários preparativos para entrada do comandante supremo, o seu vice-chefe de Estado Maior, major-general Richard Marshall, e outros oficiais, os quais inspecionaram as instalações da embaixada norte-americana, onde se estabelecerá o Q.G. de Mac Arthur. Os referidos oficiais estiveram também no Imperial Hotel preparando alojamento para a oficialidade.

8 de setembro de 1945

Truman recebeu os instrumentos de rendição total dos japoneses

Washington, 8 - Reuters - Numa rápida cerimônia realizada na Casa Branca, o presidente Truman recebeu os instrumentos de rendição dos japoneses, bem como as ordens de capitulação assinadas pelo imperador. O chefe do Executivo recebeu os papeis das mãos de um jovem oficial do Exército norte-americano, que os veio trazer, vindo diretamente do japão a esta capital. Sorrindo, o presidente apontou para a assinatura do Micado e disse: "É ela mesmo". Os fotografos e operadores cinematográficos registraram a cena.

Não estabelecerão um governo militar

Singapura, 8 - Reuters - A agência Demei anunciou que o ministro do Exterior do Japão, Minoru Shig mitsu, declarou á imprensa de Tóquio que os aliados não estabelecerão um governo militar do Japão, mas farão os seus "pedidos" ao govêrno japonês e este os levará a cabo. Shing mitsu declarou que os aliados compreendem e têm confiança nas medidas adotadas pelo govêrno japonês, após a rendição. Disse mais que o acôrdo sobre os problemas mais básicos da rendição foram realizados nas conversações que ele teve com o general Mac Arthur, comandante das forças de ocupação, de 3 a 6 de setembro.

10 de setembro de 1945

Assinada, ontem, em Nankin a capitulação japonesa

Nankin, 10 - Reuters - A capitulação japonesa ao exercito chinês foi assinada num documento que o gal. Okamura, comandante em chefe das forças nipônicas, apresentou ao general Ho-Ying-Chin, representante do presidente, generalissimo Chiang-Kai-Shek. A delegação japonesa, sob a presidencia de Okamura, compunha-se de sete pessoas, entre as quais se via o general Sizyama, comandante da guarnição japonesa de Formosa, e do vice-almirante Fukuda, da frota imperial japonesa, na China. Come observadores estrangeiros, acompanharão o general Ho-Ying-Chin o major-general Robert Maclure, pelos Estados Unidos, o major general Hayeis, pela Grã-Bretanha, e os representantes da Russia, da Holanda e da Australia.

Os termos de rendição

Chung-King, 10 - Reuters - Foram os seguintes os termos de rendição impostos pela China ao Japão: "O imperador do Japão e o Q. G. general japonês reconhecem a derrota militar completa das forças japonesas, pelas forças aliadas. Esta rendição é feita ao generalissimo Chiang-Kai-Shek e compreende todas as forças de terra, mar e aereas. Forças auxiliares japoneses dentro da China excluindo a Mandchuria, a Formosa, a Indo-China pelo Japão assinou o general Yasuji Okamura e pela China o comandante em chefe das forças chinesas, neste teatro de guerra.

Assinou o documento formal

Keijo, (corea) 10 - R - O general Mobuyuka Abe, governador geral japonês da Corea Meridional, assinou ontem documento formal da rendição. A cerimônia se realizou no Palacio do Governo, aceitando em nome dos Estados Unidos a rendição o almirante Thomas Kincald e o tenente general John Hodge. Mais tarde, o chefe do estado maior americano anunciou que Mobuyuka Abe seria conservado temporariamente como administrador servil da Corea, sob o controle aliado.

Para Hong-Kong

De borde do encouraçado "Duke of York", 10 - (Por Astley Hawkias, correspondente especial da Reuters) - O almirante sir Brues Frazer, comandante da frota britanica do Pacifico, deixou a baia de Toquio, ontem, neste seu navio capitanea, seguindo para Hong-Kong, onde deverá chegar mais ou menos em metades da semana.