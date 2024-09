O Povo é História

Há 25 anos

1999. CIDADES

Emissão de recibos sem controle

A Companhia Brasileira de Pedágio (CBP), empresa que administra o pedágio na ponte sobre o rio Ceará, está sendo cobrada a explicar denúncias de irregularidades no repasse do percentual destinado às prefeituras de Fortaleza e Caucaia. Do faturamento mensal do pedágio, a Prefeitura de Fortaleza tem direito a 35%, ficando a de Caucaia com 17%. O restante cabe à CBP.

1999. BRASIL

Punição de provedor de sites

O Ministério da Justiça estuda legislação para punir os provedores da Internet que gerenciam sites com discriminação contra minorias e divulgam material pornográfico. O ministério estuda ainda a criação de um tratado internacional contra crimes na Internet, segundo representantes da Confederação Israelita Brasileira (Conib), que estiveram ontem com o ministro José Carlos.

Há 35 anos

1989. TRÂNSITO

Moradores fecham a estrada

Revoltados com o elevado número de acidentes de trânsito na rodovia estadual 004 e com o descaso das autoridades competentes, as comunidades realizaram ontem pela manhã uma manifestação que parou o tráfego de veículos no trecho entre o Quarto Anel Viário e a ponte do rio Siqueira, naquela via que liga Fortaleza a Maranguape. Crianças, jovens e velhos se uniram.

1989. INTERNACIONAL

Agência da Interpol

Lyon (França) - A Interpol vai estabelecer logo seu primeiro escritório latino-americano, seguramente na Argentina, para lutar contra o narcotráfico, anunciou ontem em Lyons, França, o Secretário-Geral da Organização, Raymond Kendall. A Argentina ofereceu facilidades que permitirão à Interpol funcionar rapidamente com pessoal latino-americano.

Há 45 anos

1979. MUNDO

Calamidade em São Domingos

O presidente dominicano Antonio Guzmán, declarou a cidade de São Domingos área de calamidade pública, depois que o furacão "David", com ventos de 200 quilômetros por hora, deixou um rastro de destruição e tragédia. Ontem, o furacão se dirigia para as Bahamas, com possibilidades de se desviar da rota. O presidente Guzmán pediu ajuda internacional para o país.

1979. CIÊNCIA

Pioneer nos anéis de Saturno

A sonda espacial norte-americana Pioneer-11 tornou-se o primeiro objeto feito pelo homem a se aproximar de Saturno, ao passar ontem entre os anéis do segundo maior planeta do Sistema Solar. A aproximação se deu as 13h04min (hora de Brasilia). Mas a equipe de terra só recebeu a informação 86 minutos depois, assim que os sinais de rádio cruzaram um bilhão 600 milhões.