O Povo é História

Há 55 anos

1969. INVESTIGAÇÃO

Rapto de embaixador

Todos os órgão de Segurança da Guanabara e da Polícia Federal foram mobilizados e atuam coordenadamente sob o comando do I Exército, no sentido de identificar e prender os terroristas que sequestram o Embaixador dos Estados Unidos, Sr. Burk Elbrick. Ameaçaram matar o diplomata caso as autoridades brasileiras não coloquem em liberdade quinze presos politicos.

1969. ECONOMIA

Fortaleza terá área metropolitana

O coordenador do Grupo de Área Metropolitana do IBGE, Sr. Esperidião Faissol, falando à imprensa anunciou a delimitação da área metropolitana de Fortaleza, Maranguape e Aquiraz. Dependendo do apoio de meio empresarial e da própria população em colaborar nas respostas aos questionários a serem distribuidos será possível serem fixados os fatores da situação.

Há 65 anos

1959. MUNDO

Córdoba em estado de rebelião

BUENOS AIRES, 4 - (FP) - Os oficiais da guarnição de Córdoba declaram-se práticamente em estado de rebelião, exigindo, num comunicado publicado, a demissão do general Helbio Anadgia, atual Secretário de Estado de Guerra. Além disso, os oficiais exigem a libertação de 14 generais, presos em Buenos Aires, por terem manifestado solidariedade ao ex-comandante.

1959. FORTALEZA

Será instituido o banco do sangue

Está em tramitação na Câmara Municipal projeto de autoria do dr. Aluisio Correla propondo a criação do Banco de Sangue, que será administrado pelo Hospital do Pronto Socorro. O projeto institui, como medida de estímulo, prêmios de Cr$ 25.000.00, Cr$ 20.000.00, Cr$ 15.000.00, Cr$ 10.000.00 e Cr$ 5.000.00 às pessoas que doarem, durante cada ano maior quantidade.

Há 75 anos

1949. INTERNACIONAL

Revolução em Kuming

Cantão, 5 - (A.F.P.) - Uma fonte bem informada anuncia que irrompeu uma revolução militar em Kuming, capital da provincia de Yunan. A milicia governista a daquela cidade rebelou-se, ontem, e ordenou aos delegados do governo central que deixassem imediatamente Kuming. Preparam-se aviões ás pressas, a fim de transportarem para esta capital os funcionarios do governo.

1949. CEARÁ

Aprovado ao auxilio de 3 milhões

De acôrdo com o que estabelece a lei em referência, a qual será sancionada pelo sr. presidente da República dentro de três ou quatro dias, fica concedido um crédito especial de três milhões de cruzeiros destinados ao Ceará, para atender aos prejuizos causados ás vitimas das enchentes de maio deste ano, sendo que 2 milhões se destinam aos agricultores pobres de Maranguape.