O Povo é História

Há 20 anos

2004. CAMPANHA

Imagens antitabagistas chocantes

As imagens antitabagistas das embalagens de cigarros estão ficando ainda mais chocantes. Terminou dia 24 de agosto o prazo para as empresas fabricantes do ramo substituírem as nove imagens antigas por 10 novas. As imagens trazem agora um senhor com a perna amputada, um feto abortado, um bebê prematuro, uma perna necrosada, uma boca com câncer.

2004. BRASIL

Indígenas no Bolsa Família

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) discute em Brasília a inclusão de quilombolas e indígenas no programa Bolsa Família. Após a reunião da última terça-feira, o ministro do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias, afirmou que o Bolsa Família está buscando o atendimento dessas comunidades especificas.

Há 30 anos

1994. POLÍTICA

FHC encaminha defesa

Os candidatos a Presidente da República e o vice da coligação União, Trabalho e Progresso (PSDB/PFL/PTB), senadores Fernando Henrique Cardoso e Marco Maciel, encaminharam ontem ao Corregedor da Justiça Eleitoral, Flaquer Scartezzini, suas defesas, negando que esteja havendo uso da máquina administrativas federal em suas candidaturas.

1994. ÚLTIMAS

Carro-bomba na sede do Sinn Fein

Um carro-bomba explodiu ontem à tarde em frente da sede da ala política do IRA, o Sinn Fein, em Belfast. Ninguém ficou ferido, informou um conselheiro do Sinn Fein. O conselheiro do Sinn Fein Francisc McCann disse que o prédio estava vazio na hora da explosão. Várias vidraças do prédio e de toda a vizinhança foram estilhaçadas. NcCann acusou os radicais.

Há 40 anos

1984. NACIONAL

Maracanã só para os clássicos

Rio - A reabertura do Estádio do Maracanã, somente para os clássicos e com ingressos mais caros, ficou acertada numa longa e tumultuada reunião do Conselho Arbitral da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. A ocupação máxima das arquibancadas, porém, ficará limitada a 20 mil torcedores, com um quinto da arquibancada ocupado, não se registrará vibração.

1984. INTERNACIONAL

Chilenos protestam e há violência

Santiago do Chile, Johannesburgo, Belfast, Islamabad - Violentos incidentes entre manifestantes e policiais foram registrados ontem à tarde nas principais ruas do centro de Santiago do Chile. Quarenta pessoas ficaram feridas, entre as quais o Presidente do Comando Nacional dos Trabalhadores, Rodolfo Seguel, na 10a. jornada de protesto pacífico contra o Governo militar.