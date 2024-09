O Povo é História

Há 25 anos

1999. INTERNACIONAL

Mais 145 pessoas assassinadas

Pelo menos 145 pessoas morreram ontem durante atos de violência das milícias pró-indonésias em Timor Leste, onde os resultados do plebiscito de segunda-feira passada se pronunciaram em favor de sua independência - informou um jornalista holandês em Dili. As milícias atiraram contra pessoas que tentavam se proteger em uma escola perto da sede da Missão das Nações Unidas.

1999. BRASIL

Governo em estado de alerta

Apesar da proibição de novas queimadas em todo o País nos próximos 60 dias, o Governo federal entrará em estado de alerta a partir de amanhã para se precaver contra a possibilidade de um avanço substancial de focos de incêndios. A maior parte dos agricultores da Amazônia realiza as últimas queimadas com o objetivo de preparar a terra para o plantio no dia 7 de setembro.

Há 35 anos

1989. ACIDENTE

Oito mortos na queda do Boeing

Pelo menos 46 pessoas sobreviveram ao desastre do Boeing da Varig que caiu domingo à noite no municipio de São José do Xingu, no Estado do Mato Grosso. Oito morreram. A aeronave foi localizada ontem à tarde. Um avião Bandeirantes sobrevoou a área várias vezes, jogando alimentos, cobertores e remédios para os sobreviventes. No aparelho sinistrada.

1989. CIDADES

Assinados decretos de proteção

Dois decretos na área ecológica foram assinados ontem pelo governador Tasso Jereissati, disciplinando a ocupação do solo às margens do rio Cocó e declarando de utilidade pública, área para a implantação de um parque ecológico. O primeiro deles amplia as faixas de proteção de primeira e segunda categorias da sub-bacia B.2 do rio, de acordo com a delimitação.

Há 45 anos

1979. NEGOCIAÇÃO

Acordo apressa a devolução do Sinai

O presidente do Egito, Anwar Sadat, e o Primeiro-Ministro de Israel, Menahem Begin, chegaram a vários acordos em suas conversações de Haifa. Os dois países estabelecerão uma força conjunta para vistoriar a retirada israelense do Sinai, que será realizado dois meses antes do prazo marcado. Sadat acredita que os países árabes se integrarão ao processo de paz.

1979. MUNDO

Lefebvre já foi aceito pelo Vaticano

Bonn - O papa João Paulo II fez as pazes com o Arcebispo rebelde, Marcel Lefebvre, e permitiria a celebração de missas em latim, defendidas com tanto ardor pelo prelado francÊs - informou a revista alemã-ocidental "Stern", acrescentando que correm rumores de que o Pontífice teria nomeado Lefebvre cardeal secretamente. O Papa polonês permitirá novamente o velho rito.