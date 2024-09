O Povo é História

Há 50 anos

1974. CIDADES

Adiada a retirada das carrocinhas

Foi adiada, até que se proceda a um estudo mais acurado do problema, a retirada de circulação das carrocinhas da Ceará Pecas S/A - Companhia de Desenvolvimento, economia mista estadual, para a venda de peixes no centro da cidade. Autoridades sanitárias municipais objetivam permitir que a sua execução não venha prejudicar pessoas que vivem dessa atividade.

1974. INTERNACIONAL

Violento combate estremece trégua

Nicósia, Atenas, Washington, Ancara - Violento combate com metralhadoras e morteiros estremeceu ontem a linha de trégua em Nicósia, porém isto não parece que obrigará a suspender as conversações entre greco e turco-cipriotas. O Governo cipriota informou que "uma violenta troca de tiros", de duas horas e meia de duração, em três pontos da chamada "linha verde".

Há 60 anos

1964. FUTEBOL

Ferroviário empatou duas vezes

Preliando, sábado e domingo, em Sobral, a representação do Ferroviário não conseguiu impor sua maior categoria diante dos quadros sobralenses indicados para seus adversários. Embora mai técnico, o quadro "coral" teve pela frente dois quadros combativos, que conseguiram equilibrar as duas pelejas que terminaram empatadas.

1964. ESPORTES

Ceará sagrou-se campeão de xadrez

Recife - Foi no xadrez que o Ceará se laureou nos Jogos Universitários Brasileiros aqui realizados. A representação da FUCE, composta dos enxadristas Emanuel Costa, Paulo Burlamaqui e José Carlos Ary, sagrou-se campeã nacional da modalidade, com 12 pontos ganhos contra 8,5 da Guanabara e 8 do Estado do Rio, que se colocaram, respectivamente, nos 2º e 3º.

Há 70 anos

1954. MUNDO

Ilegal o comunismo em 42 nações

Washington - Os Estados Unidos são a 42ª nação a banir ou controlar as atividades do partido comunista. Por ato do Congresso, que se tornou lei em 24 de agôsto, os Estados Unidos seguiram a linha adotada em muitos países, desde a segunda Guerra Mundial, quando uma rêde do partidos comunistas, dirigida por Moscou, passou a ameaçar a existência dos governos livres.

1954. CONFLITO

Ataque nacionalista

Tóquio, 8 AFP - A rádio de Pequim, captada em Tóquio, anunciou que a artilharia comunista tinha abatido um dos 42 caças bombardeiros que em duas vagas sucessivas atacaram ontem a região da Amoy e que foram danificados 19 aparelhos. A mesma rádio igualmente precisou que dez pessoas foram mortas por doze bombas nacionalistas lançadas ao sul de Chinciang.