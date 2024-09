O Povo é História

Há 25 anos

1999. ÚLTIMAS

Brasil prepara o envio de tropas

O Brasil já está preparando o envio de tropas para Timor Leste como parte de um contigente militar patrocinado pela Organização das Nações Unidas (ONU) ou autorizada por ela. Os ministros das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, e da Defesa, Elcio Alvares, reúnem-se hoje para tratar do assunto. "O Brasil não pode ficar ausente dos esforços da comunidade internacional".

1999. BRASIL

Produtos de assentamentos

O governo vai incentivar a comercialização de produtos dos assentamentos da reforma agrária e da agricultura familiar. Além do lançamento de dois selos de certificação para identificar os produtos brasileiros, o ministro de Política Fundiária, Raul Jungmann, anunciou ontem, em Brasília, que se reunirá com representantes de grandes supermercados para tentar criar espaços.

Há 35 anos

1989. FORTALEZA

Uso de ônibus a gás

Um total de 14 novos ônibus com tração a gás natural deverá ser adquirido em outubro próximo pela Prefeitura de Fortaleza, para integrar a frota da Companhia de Transporte Coletivo (CTC). Segundo informou o Secretário de Transportes e Serviços Urbanos do Município, Antônio de Figueiredo Neto, está na dependência de a Petrobrás garantir o fornecimento.

1989. INTERNACIONAL

Avião norueguês cai no mar

Copenhague - Um avião de passageiros da Aerolíne Norueguesa Partnair caiu, ontem, em águas do estreito Skagerrak, ao norte da peninsula dinamarquesa de Jutlândia. Morreram as 55 pessoas que estavam a bordo, segundo autoridades de resgate. O bimotor turbohélice "Convair" se dirigia de Oslo para Hamburgo, Alemanha Ocidental. "O avião se desintegrou".

Há 45 anos

1979. ESPORTE

Clássico-rei hoje à tarde

A primeira volta do superturno duplo, que irá apontar o campeão cearense deste ano, será concluida hoje à tarde, no Estádio Plácido Castelo (Castelão) onde se defrontarão as equipes do Ceará e do Fortaleza, em mais uma sensacional edição do maior clássico do futebol cearense. O prélio está com seu inicio previsto para as 17 horas. A partida desperta enorme interesse.

1979.MUNDO

Rendem-se sequestradores de jato

Teerã- Os trÊs jovens muçulmanos do Sul do Libano que sequestram um avião da Alitalia entregaram-se ontem as autoridades iranianas. Os três rapazes, todos com cerca de 20 anos, sairam do DC-8 após negociações com o Ministro do Interior, Hashame Sabbaghian, vestindo "jeans" e camisas leves.