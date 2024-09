O Povo é História

Há 70 anos

1954. ÚLTIMAS

Novos tremores de terra na Argélia

Orleansville, 11 - (AFP) - Outros seis tremores de terra sacudiram a Argélia Central, o que agravou ainda mais a penuria dos habitantes da vasta região em tôrno de Orleansville. Os novos abalos fizeram também aumentar a destruição causada pelos tremores de ontem. Enquanto isso, o govêrno implantava a lei marcial na zona afetada pelos terremotos.

1954. MUNDO

A URSS rejeitou o protesto dos USA

Washington, 11 - (A.F.P.) - O Departamento de Estado está de posse da nota soviética rejeitando o protesto dos Estados Unidos a Moscou, com respeito á destruição, no dia 4 do corrente, de um bimotor norte-americano no mar do Japão. O porta-voz do Departamento de Estado que fez essa declaração asseverou que nada mais tinha a dizer sobre o assunto.

Há 80 anos

1944. ECONOMIA

No mercado da carne verde

Em face da perspectiva de uma crise no comercio da carne verde, os açougueiros de Fortaleza tentaram elevar para seis cruzeiros o quilo daquele produto, o qual, de acordo com o tabelamento da C. M. P. deve ser vendido a cinco cruzeiros. Reagindo contra mais esse assalto á bolsa do povo, a Fiscalização da Prefeitura Municipal decidiu empreender uma campanha rigorosa.

1944. GUERRA

Canal Alberto é a linha de defesa

LONDRES, 11 - Os combates no Canal Alberto representam o começo da batalha pela entrada na Alemanha. O alto comando alemão está resolvido a conservar as vias de acesso á mãe-pátria, um pouco antes da própria fronteira. E o Canal Alberto, que os belgas construiram em parte para fins militares, é a primeira das possiveis linha de defesa que resguardam.

Há 90 anos

1934. TRAGÉDIA

Tragédia do Atlântico

Nova York, 9 - Violento incêndio manifestou-se esta manhã a bordo do paquete norte americano Morro Castle, procedente de Havana e que era esperado hoje em Nova York. O fogo manifestou-se ao largo de Asbury Park (Nova Jersey) e é visivel da costa. O Morro Castle partira de Havana ás 18 horas de quarta-feira última, com 318 passageiros e 240 homens da tripulação.

1934. ESPORTES

O Fortaleza venceu por 4x1

A partida em que se empenharam o Fortaleza e Vital de Oliveira não correspondeu á espectativa geral, pois os visitantes foram derrotados por 4x1 e o tricolor não teve a sua atuação costumeira. Atacado por mais das vêses, o five local perdeu bôas oportunidades de aumentar a contagem, assim como o goal adverso foi conquistado facilmente, escapando á paericia de Zé Augusto.