O Povo é História

Há 35 anos

1989. NACIONAL

O primeiro a ter nova constituição

Belo Horizonte - Depois de sete meses de trabalho, em que foram apreciadas dez mil sugestões e 4,8 mil emendas, a Assembléia Legislativa deverá votar esta semana o texto definitivo da Constituição de Minas. Com isso, o Estado será o primeiro a ter a sua nova Constituição, mas a promulgação dever acontecer apenas no próximo dia 21, será realizada uma "grande festa".

1989. CIDADES

Sangue de boi aplicado à merenda

Dentro de no máximo 45 dias deverá ser implantado o processo de aproveitamento do sangue bovino na merenda escolar da rede municipal em Fortaleza. José Teixeira Freire, da Universidade Federal de São Carlos, falará sobre a utilização da máquina para processar a secagem do sangue. O projeto visa a suprir a carência de sais minerais e ferro que existe na merenda fornecida.

Há 45 anos

1979. EXPORTAÇÃO

Firmado o maior contrato

Brasilia - O maior contrato para a exportação de navios brasileiros foi assinado ontem, no gabinete do Ministro dos Transportes entre os estaleiros Verolme e a Empresa "Gulf International Holding S/A", com sede em Luxemburgo. O contrato envolve a construção de quatro navios graneleiros, de 70 mil toneladas, ao preço unitário de 28 milhões e 260 mil dólares.

1979. INFLAÇÃO

Projeto salarial no Congresso

O presidente Figueiredo enviou mensagem ao Congresso Nacional encaminhando projeto lei que estabelece a nova política salarial no País. Na mensagem o Governo dá as razões para a fixação de reajustes semestrais automáticos de seis em seis meses e dá os critérios para os aumentos por faixas salariais com reajustes maiores para aqueles que ganham até três salários mínimos.

Há 55 anos

1969. FORTALEZA

Nova grande avenida em Fortaleza

Uma nova grande avenida asfaltada, que, antecipadamente, já recebeu o nome de Av. 13 de Abril - em homenagem a data em que foi assinada lei dando o nome de Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção à capital cearense - será construída na cidade, interligando a Luciano Carneiro com a Gomes de Matos, segundo informação transmitida ao O POVO.

1969. INTERNACIONAL

Israel anuncia derrubada de aviões

Os caças bombardeiros egípcio penetraram ontem três vezes consecutivas em território israelense, destruindo depósitos de munições e um comando administrativo judeu, segundo anunciaram as autoridades militares do Cairo. Ao mesmo tempo, em Telavive, porta-voz militar informava que nada menos de onze aviões da República Árabe Unida haviam sido derrubados.