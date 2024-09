O Povo é História

Há 65 anos

1959. CIÊNCIA

O foguete soviético chegou à lua

MOSCOU, 14 - (FP) - A União Soviética fez chegar ontem à Lua um gigantesco projetil lançado da terra na mais espetacular façanha de todos os tempos no campo das conquistas do espaço. O engenho teleguiado que partiu na madrugada do dia 12 (anteontem) chegou ao seu objetivo precisamente às 18 horas, 2 minutos e 24 segundos, hora do Rio de Janeiro de ontem.

1959. ESPORTE

Equipe chilena enfrentará o Brasil

Santiago do Chile, - O selecionado chileno, preparando-se para a disputa da Taça O'Higgins, com os brasileiros, a 17 no Maracanã e 20 no Pacaembu, enfrentou no Estádio Nacional de Santiago do Chile, o quadro argentino do San Lorenzo D'Almagro, atual líder do campeonato portenho. Os chilenos conseguiram uma vitória mais sensacionais, pela contagem de 3x1, no primeiro tempo já venciam.

Há 75 anos

1949. INTERNACIONAL

Conspiração na Hungria!

Budapest, 12 - (A.F.P.) - Alta patente do exercito hungaro e outras seis figuras de destaque na politica foram detidas, devendo ser julgadas, juntamente com o ex-ministro do Exterior desse pais, sr. Laszlo Rajk. Os julgados são acusado de conspirarem contra o atual regime hungaro, pretendendo, ao que se divulga aqui, transformar a Hungria numa "colonia" da Iugoslavia.

1949. POLÍTICA

As relações entre a Espanha e Brasil

Londres, 12 - (A.F.P.) - Os meios autorizados se abstiveram, como de costume, quando se trata de acontecimentos alheios á politica portuguesa, de comentar a decisão do governo brasileiro de reatar relações diplomáticas completas com a Espanha, com a nomeação de um embaixador em Madri. A decisão brasileira provocou viva satisfação.

Há 85 anos

1939. GUERRA

Franceses destroçam os alemães

Paris, 13 - Western - 13 hr. 30 - Depois de violentissimo combate, os franceses acabam de entrar na cidade de Sarrebruck, destroçando as forças alemãs. O general Gamelim vai ordenar o avanço geral dos Exercitos aliados contra a linha Siegfried. Em face da grande pressão exercida pelas tropas aliadas na frente ocidental, a Alemanha acaba de retirar nove divisões.

1939. MUNDO

Uma atitude de tatica

Budapeste, 13 - POVO - As declarações feitas na Camara turca pelo ministro do Exterior foram acolhidas na Rumania com a maior satisfação, pois ficou esclarecido: 1º, que a palavra neutralidade não foi pronunciada; 2º, que a Turquia assumiu uma posição de tatica; 3º, que esta posição é susceptivel de ser modificada, de acordo com os acontecimentos.