O Povo é História

Há 30 anos

1994. INTERNACIONAL

Controle da população

Os delegados à Conferência da ONU sobre População e Desenvolvimento aprovaram formalmente ontem, no Cairo um plano de ação de controle da população por 20 anos sem que houvesse mais do que murmúrios da delegação do Vaticano, que lutou tenazmente com a maioria a respeito da cláusula do aborto. Para surpresa de muitos, o Vaticano não se manifestou.

1994. HOLLYWOOD

Johnny Depp preso

O ator Johnny Depp, que trabalhou nos filmes "Edward Mãos-de-Tesoura" e "Gilbert Grape", foi preso ontem por ter depredado o quarto de um hotel em Manhattan e ter se recusado a sair, informou a Polícia. Quando estava sendo levado para a delegacia, Depp não quis dar declarações aos repórteres. O ator estava hospedado no hotel The Mark com sua namorada Kate Moss.

Há 40 anos

1984. REAJUSTE

Salários: partidos fecham acordo

As lideranças partidárias no Congresso Nacional fecharam ontem o acordo em torno da proposta do Governo que reformula a política salarial. Com base nas alterações introduzidas, o reajuste será de 100 por cento do INPC, para quem ganha até três salários mínimos, e 80 por cento do INPC mais 20 por cento restantes, através da livre negociação, para quem recebe acima.

1984. POLÍTICA

Formado Governo de coalizão

Jerusalém - O Primeiro-Ministro designado de Israel, Shimon Peres, e Yitzhak Shamir assinaram ontem um acordo para estabelecer um governo conjunto, culminando sete semanas de intensas negociações. Os respectivos chefes do Partido Trabalhista e do Bloco Likud assinaram o acordo no edifício do Parlamento. Peres comentou que "esta coalizão teve um parto difícil".

Há 50 anos

1974. ECONOMIA

Brasil entra em mercado exclusivo

Pela primeira vez o Brasil está exportando botijas para a Australia, enquanto o Japão começa a perder a exclusividade que mantinha até agora naquele mercado. A operação, em carater experimental, foi feita pela Mangels Industrial que se prepara para enviar, em setembro, a primeira remessa, num total de 30 mil unidades. Trata-se de pequenas botijas portáteis.

1974. BRASIL

31 anos de Rondônia e Roraima

O Ministro do Interior, Mauricio Rangel Reis, visitou ontem Rondonia e Roraima, onde presidiu as solenidades de comemoração dos 31 anos de fundação daqueles dois territórios federais. O Ministro Rangel Reis aproveitou a oportunidade para instalar os conselhos territoriais de Rondonia e Roraima, dando posse, com mandato de dois anos, aos seis integrantes de cada um deles.