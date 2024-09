O Povo é História

Há 25 anos

1999 . ÚLTIMAS

Aprovada a CPI dos Medicamentos

A Câmara dos Deputados aprovou ontem a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Medicamentos, que investigará o aumento de preços dos remédios, dos materiais hospitalares e dos insumos de laboratórios e a falsificação de medicamentos. A criação da CPI foi aprovada em Brasília por votação simbólica, sem registro de votos no painel eletrônico.

1999. CIDADES

Cegos se mobilizam

A Associação de Cegos do Estado do Ceará (Acec) e demais entidades visuais se reúnem no próximo dia 21 para traçar um plano de ação reivindicando que a lei do passe livre entre em vigor. O projeto de lei foi vetado pelo prefeito Juraci Magalhães (PMDB), mas no último dia 29 de junho o veto foi derrubado pelos vereadores. A lei garante gratuidade nos transportes coletivos.

Há 45 anos

1979. MUNDO

"Apartheid" pode causar revolução

Johannesburgo - O Primeiro-Ministro sul-africano, P. W. Botha, advertiu que a politica de segregação racial de seu país deve mudar, para evitar uam revolução. Mas seu Governo de minoria branca mantém seus planos para criar Estados negros independentes, com o fim de sufocar o nacionalismo étnico. A negativa de cidadania sul-africana para os negros e o desterrro destes.

1979. ECONOMIA

Produzirá gás a partir de esterco

Recife - Um projeto que prevê a construção em três anos, de mil usinas capazes de transformar estêrco, caldas de usinas e até lixo urbano em gás liquefeito deverá começar a ser implantado em propriedades rurais de Pernambuco, a partir do próximo mês, com previsão de beneficiar pelo menos 1 mil propriedades rurais. O estudo já foi aprovado pelo Ministério.

Há 65 anos

1959. INTERNACIONAL

EE.UU. e Rússia na Lua

O Presidente Eisenhower, saudando Nikita Krutchev, à chegada dêste a Washington, declarou que "o povo norte-americano não abriga má vontade contra nenhum outro povo, não cobiça territórios e não procura intervir em assuntos internos de nenhuma outra nação". Nikita não resistiu à tentaçã de recordar a seus anfitriões o poderio da URSS, convidando a enviar insígnias à Lua.

1959. ESPORTES

Campeonato de basquetebol

Com os jogos Náutico x Bombeiros na preliminar, e Circuito Militar x Jabaquara, na peleja de fundo, será inicada amanhã à noite, na quadra amadorista do Francisco Lorda, em Jacarecanga, a primeira rodada do XIII Campeonato Cearense de Basquetebol (adulto) do corrente ano. Sômente antes das pelejas serão designados os juizes que apitarão os cotejos.