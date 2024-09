O Povo é História

Há 30 anos

1994. POLÍTICA

Câmaras são autônomas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), decidiu que as Câmaras Municipais são entidades legítimas e autônomas para fixar o número de vereadores de cada município. A decisão do Tribunal, através do Acórdão 11.899, de 30 de agosto, encerra polêmica sobre o afastamento de vereadores, através de decisão judicial. O TSE julgou o caso com base em uma representação.

1994. INTERNACIONAL

Querem a integração das Américas

Empresários dos Estados Unidos e da América Latina propuseram aos chefes de governos do hemisfério americano que, na próxima Cúpula das Américas, eles se comprometam a trabalhar por uma total integração econômica do continente, até dezembro de 1999. A proposta será encaminhada a todos os governos do hemisferio. Ela é parte da declaração aprovada.

Há 40 anos

1984. ECONOMIA

Projeto-lei será alterado

Brasília - O projeto de lei instituindo o estatuto da microempresa será discutido pelo Congresso, em regime de urgência. O Ministro Badaró, anunciou ontem que o presidente João Figueiredo determinou a retirada do projeto em tramitação no Congresso desde maio, e enviará outro com uma única alteração: solicitando o regime de urgência, o que obriga a sua votação.

1984. MUNDO

Seca na Etiópia ameaça milhares

Nairobe - Dezenas ou centenas de milhares de pessoas poderão morrer nos próximos meses, nas províncias etíopes atingidas pela seca, enquanto a luta para prevenir essa catástrofe não parece ser prioritária para as autoridades de Addis-Abeba - disseram representantes ocidentais dos programas de assistência. A cada dia, morrem entre 15 e 20 pessoas.

Há 50 anos

1974. TENSÃO

Ford reconhece: a "CIA" conspirou

Washington - O presidente Gerald Ford reconheceu publicamente que a CIA conspirou contra o Governo de Salvador Allende, ao mesmo tempo em que um organismo senatorial anunciava a sua intenção de processar membros do Governo dos Estados Unidos por declarações falsas sobre o envolvimento norte-americano no Chile. Deixou claro que a CIA apoiou.

1974. CIDADES

Prefeitura apressará "José Bastos"

As obras de construção da Avenida José Bastos serão incrementadas logo após a inauguração da Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, a Leste-Oeste, como já é reconhecida, e que acontecerá no dia 5 de outubro. A José Bastos já está bastante adiantada em alguns trechos. Inicialmente, aquela via será feita até a conexão com o 4º Anel Viário - da Carapinima.