O Povo é História

Há 35 anos

1989. ECONOMIA

Brasil não paga juros

Nova Iorque - O Brasil não pagou os juros de 1 bilhão 600 milhões de dólares que devia desembolsar ontem e o Manufactores Hanover Trust decidiu aumentar, em quase 1 bilhão, as suas reservas para créditos incobráveis nos países em desenvolvimento. Analistas logo comentaram que a decisão do Manufactores pode ser o inicio de uma reação em cadeia.

1989. INTERNACIONAL

"Hugo" atinge Porto Rico

San Juan, Caracas - O furacão "Hugo" chegou ontem a Porto Rico com ventos de mais de 200 quilômetros por hora, após ter devastado as Ilhas Virgens norte-americanas e no sábado as de Barlavento, deixando em sua passagem 13 mortos e milhares de pessoas desabrigadas. O olho do furacão estava, às 10 horas de Brasília, acima da Costa Leste de Porto Rico, e avançava.

Há 45 anos

1979. CONFLITO

São Luis em clima de agitação

O Governador do Maranhão, João Castelo, e lideres estudantis de São Luis não conseguiram, ontem, chegar a um acordo para por fim a um movimento grevista que, nas últimas 24 horas, transformou em verdadeira "praça de guerra" a capital maranhense. Em consequência de choques entre policiais e estudantes, mil pessoas sairam feridas, foram feitas mais de uma centena de prisões.

1979. POLÍTICA

Decretos eliminarão os entraves

Brasília - A partir da próxima semana o Governo lançará decretos quinzenais para eliminar entraves burocráticos na administração pública, conforme ficou acertado ontem entre o ministro Hélio Beltrão e o presidente Figueiredo. Os próximos decretos já em elaboração, irão facilitar a obtenção de documentos como a cédula de identidade e carteira de habilitação.

Há 55 anos

1969. BRASIL

Pena de morte será por fuzilamento

Rio, 19 - Pena de morte por fuzilamento é o que preceitua o ato assinado ontem, pelos Ministros Militares que se encontram no exercício da Presidência da República, reformulando a Lei de Segurança Nacional. A reformulação define os crimes e penas contra a segurança nacional e contra a ordem política e social. Referido ato cria os Conselho de Justiça Competentes.

1969. MUNDO

Intervenção Russa

Nações Unidas, 19 - O ministro de Relações Exteriores do Brasil, José de Magalhães Pinto, ao inaugurar ontem o debate na vigésima-quarta Assembléia Geral das Nações Unidas, criticou enêrgicamente a "ação unilateral e a intervenção" nos assuntos internacionais, criando a invasão soviética da Tchecoslováquia no ano passado. Magalhães Pinto, falando perante 125 chefes.