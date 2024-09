O Povo é História

Há 20 anos

2004. COTIDIANO

Novo modelo de extintor de carros

A partir de janeiro de 2005, os extintores de incêndio de todos os veículos automotores fabricados em território brasileiro deverão ser substituídos por um modelo considerado mais eficaz no combate a todo tipo de fogo. A determinação foi definida na Resolução 157, de 7 de maio, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Empresas alertam que a mudança irá pesar no bolso.

2004. ÚLTIMAS

Tempestade mata 50 haitianos

A tempestade tropical Jeanne matou pelo menos 50 pessoas no Haiti, segundo informou em Porto Príncipe a missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no país, comandada por brasileiros. Os ventos arrasadores e a forte tempestade tropical atingiram o país logo depois de causar destruição na vizinha República Dominicana, onde 11 pessoas foram mortas.

Há 30 anos

1994. POLÍTICA

Demissão de Alexis Stepanenko

O Ministro das Minas e Energia, Alexis Stepanenko, pediu demissão ontem à noite, em caráter irrevogável, ao presidente Itamar Franco durante audiência de mais de duas horas, no Palácio do Planalto. Desde que a imprensa publicou bilhetes de Stepanenko pedindo pressa em obras para favorecer a candidatura de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) à Presidência.

1994. ESPORTES

Mudanças no cartão amarelo

O Conselho Técnico da CBF, formado pelos clubes da primeira divisão, reúne-se hoje à tarde para discutir a mudança no cartão amarelo e o possível adiamento da primeira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro. A entidade vai apresentar uma proposta no sentido de substituir a multa pecuniária por cartão, de 50,00, adotada pela primeira vez na competição.

Há 40 anos

1984. INTERNACIONAL

Resgatados 50 corpos

Quito - Grupos de Resgate retiraram 50 cadáveres dos escombros de mais de 20 casas destruídas por um avião carga DC-8 que caiu com quatro tripulantes a bordo, em um setor residencial a 200 metros do Aeroporto de Quito, de onde tinha decolado rumo a Guaiaquil. Noticias oficiais afirmam que 45 pessoas foram feridas, temendo-se que o número de mortos aumente para 80.

1984. BRASIL

Cai o presidente da FUNAI

Brasília - O presidente João Figueiredo assinou ontem decreto exonerando o Presidente da Funai, Jurandy Marcos da Fonseca, e nomeando para o cargo o ex-delegado da Polícia Federal em São Paulo, Nelson Marabuto Domingues, que será o sexto Presidente do órgão no atual Governo. Demitido por ter se recusado a assinar a regulamentação que autoriza a exploração.