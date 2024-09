O Povo é História

Há 60 anos

1964. CEARÁ

Menos da metade do que consome

Segundo levantamento do Departamento de Economia recentemente concluído, o Ceará produzirá êste ano menos da metade dos gêneros alimentícios que consumirá. A informação foi prestada a O POVO pelo dr. Gilson Leite Gondim, presidente do órgão. Êsse levantamento foi remetido à Companhia Brasileira de Gêneros Alimentícios e Companhia Brasileira de Silos.

1964. BRASIL

Maritimos, portuários e ferroviários

Rio, 21 - (Transpress) - O Ministro da Viação declarou a um matutino que os marítimos, ferroviários e portuários vão deixar de ser funcionários públicos autárquicos ou contratados, passando a ser regidos por estatutos semelhantes aos existentes na França. Assegurou que esta é a única solução para acabar com a orgia salarial existente. Projeto será enviado ao Congresso.

Há 70 anos

1954. ESPORTES

Não chegaram a um acordo

O Conselho Técnico da Federação, orgão competente para organizar as tabelas do campeonato, não resolveu, na sua sessão de ontem, o assunto para o segundo turno. Os membros do C.T. e os representantes de clubes não chegaram a um acôrdo, ficando a tabela para ser aprovada definitivamente hoje. Entre os clubes, duas correntes se formaram e não se chegou a conclusão.

1954. ECONOMIA

Continuam a baixar os preços

Rio, 21 - (A.F.P) - Os circulos mais responsaveis do país vêm encarando com apreensão as sucessivas baixas que o café experimenta na Bolsa de New York. Frisam que essa situação reflete, particularmente, falta de confiança na atual politica financeira do govêrno. As autoridades um dia fazem declaração de que não haverá mudança da politica cambial e, no dia seguinte, se contradizem.

Há 80 anos

1944. GUERRA

Estão em fuga pela Estonia

Moscou, 21 - As forças do marechal Govorov estão hoje avançando como uma avalanche sobre Tallin (Revala), capital da Estonia. Mais ao sul, na região da nova brecha, ao norte de Tartu-Dorpat, forças do Exercito Vermelho estão perseguindo sem tregua os alemães e infligindo-lhes pesados perdas, de acordo com os ultimos despachos do "front".

1944. FORTALEZA

Infratores do peso do pão

Não tendo conseguido até o momento o aumento absurdo que pleiteara para o quilo do pão, vários proprietários de padaria desta capital estavam vendendo aquele produto com o peso consideravelmente adulterado. Numerosas reclamações foram encaminhadas pelos consumidores prejudicados ao exmo. sr. presidente da Comissão Municipal de Preços, dr. Raimundo Araripe.