O Povo é História

Há 65 anos

1959. ESPORTES

Ceará protestou contra substituição

O Ceará Sporting entrou com um protesto, ontem, à tarde, na secretaria da Federação Cearense de Desportos, contra a substituição do jogador Careca por Biriba, domingo, quando o alvi-negro jogou contra o Esporte Clube Bahia, no Estádio Presidente Vargas pela "I Taça Brasil". Baseia-se o protesto do alvi-negro no fato de a instrução 59-81, expedida pela Confederação Brasileira.

1959. INTERNACIONAL

Nacionalistas aceitam plano de paz

ARGEL, 23 - (FP) - Os nacionalistas argelinos teriam aceito o plano de paz na Argélia oferecido pelo presidente francês, Charles De Gaulle. A notícia foi dada ontem à noite por fontes geralmente bem informadas as quais acrescentaram que, ao mesmo tempo, os nacionalistas haviam imposto severas condições à aceitação do plano. Desejam os rebeldes que seja reconhecida a integridade.

Há 75 anos

1949. NACIONAL

Cai a produção "per capita"

São Paulo, 23 - (Asapress) - O sr. Camilo Ansarah, falando na última reunião das diretorias da Associação Comercial de São Paulo e da Federação do Comercio do Estado, ocupou-se da queda de produtividade "per capita" no país. Admitia que o fenomeno era de ordem mundial, não apenas de ordem nacional. Mas um inquérito seria interessante, seria oportuno.

1949. FORTALEZA

Terminam serviços de dragagem

Foi concluida ontem, a dragagem do cais de combustivel do pôrto de Mucuripe, cujos trabalhos estiveram a cargo do 1º Distrito do Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais. Pela manhã de hoje, precisara-nos ouvir, a respeito, o dr. José Gomes Parente, chefe do 4º Distrito do D.N.P.R.C. o qual nos informou, inicialmente, estar terminado o serviço daquela cáis agora acostavel.

Há 85 anos

1939. GUERRA

Mais de mil fusilamentos!

Bucarest, 23 - Western - Calcula-se, sem exagero, que já foram fusiladas mais de mil pessoas em todo o país, em consequencia do assassinio do ministro Armando Calinescu. Em cada um dos 72 distritos onde operava a Guarda de Ferro, foram sorteados no minimo três chefes locais daquela organização nazista para pagarem com a vida a morte do primeiro ministro rumeno.

1939. POLÍTICA

A venda de navios ao Brasil

Cristobal (Panamá), 23 - POVO - O governo dos Estados Unidos deu sua aprovação para a venda ao Brasil de quatorze cargeiros pertencentes a uma companhia de navegação particular e ao mesmo tempo autorizou que referidos naveguem sob a bandeira brasileira. O governo dos Estados Unidos não deu somente seu consentimento, mas também contribuiu para o financiamento da venda.