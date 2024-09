O Povo é História

Há 60 anos

1964. FORTALEZA

Juizado preocupa-se com menores

Atraves de circular enviada a todos os gerentes de empresas cinematográficas de Fortaleza, o Juizado de Menores acaba de reforçar a execução do artigo 21, do Código de Menores, que regulamenta a entrada de menores nos cinemas, quando da exibição de filmes impróprios àquelas idades. Recomenda, ainda, a circula, seja dispensado um melhor tratamento aos comissários.

1964. BRASIL

Barcos estrangeiros violam águas

Rio, 25 (Transpress) - Barcos internacionais da França, Japão, México e Holanda violam as águas territoriais brasileiras na pesca de camarão, causando ao país prejuizo anual de 80 milhões de dólares - revelou o general Luis Mendes Silva, Governador do Amapá. O contrabando de minério atômico de tantalita magnética e areia minazitica é outro problema do território.

Há 70 anos

1954. ESPORTES

Favorito o Ferroviario

A primeira rodada do segundo turno do Campeonato Cearense de Futebol será completada amanhã, com o prélio Gentilandia x Ferroviário. Como todos os jogos do segundo turno, esse embate é doas mais importantes, uma vez que os clubes vão se lançar na campanha pela classificação decisivamente e qualquer pontinho perdido será incontestavelmente de grande valor.

1954. MUNDO

Contra os pactos militares

Nova Delhi, 25 (A.F.P.) - Num discurso que pronunciou perante as Câmaras indianas reunidas, o primeiro ministro da Indonésia resumiu suas concepções politicas nas seguintes afirmações: - "A paz não pode ser assegurada por pactos militares como o que foi recentemente concluido em Manilha e os problemas asiáticos não podem ser resolvidos sem os asiáticos".

Há 80 anos

1944. GUERRA

Desesperados

Supremo Quartel General Aliado, 25 - Reuters - A luta mais encarniçada de toda a frente ocidental continua se travando na zona de Arnheim onde os alemães combatem desesperadamente para impedir que o 2º Exército Britânico atravesse o Neder ou o Lek. A travessia destes rios pelos aliados flanquearia completamente as defesas da "Linha Siegfried".

1944. INTERNACIONAL

Carol voltará a ocupar o trono

Nova York, 26 - Reuters - Um correspondente do "New York Times" no México informou "a possibilidade da volta do ex-rei Carol ao trono da Rumânia", possibilidade esta que estaria sendo dicutida nos circulos diplomáticos, como resultado de conferências que se teriam verificado entre o antigo soberano e o embaixador russo Oumanski. "As tropas do general Dempsey alcançaram as cercanias".