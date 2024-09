O Povo é História

Há 35 anos

1989. CIDADES

Rio Curu ameaçado por aterros

O rio Curu, situado no Vale do mesmo nome, no Norte do Estado, está sendo assoreado ao longo de seus 47 quilômetros de extensão, provocando desequilíbrio ecológico e econômico. Nasce na região de Pentecoste e é perenizado pelos açudes General Sampaio, Pentecoste, Serrote e Caxitoré. Devido à obstrução, o córrego, com largura original de 300 metros, mudou seu curso.

1989. NACIONAL

TSE quer cédula eleitoral sem a foto

Será do tamanho de meia folha de papel ofício, com os números e os nomes de todos os candidatos numa só coluna vertical e sem apresentar o nome do Tribunal Superior Eleitoral, para ficar mais barata, a cédula eleitoral que o brasleiro utilizará no dia 15 de novembro. pelas mesmas razões de economia, a cédula não exibirá as siglas dos partidos, nem as armas da República.

Há 45 anos

1979. INTERNACIONAL

Israel devolve outro trecho do Sinai

Mais 6.400 quilômetros quadrados de Peninsula do Sinai foram devolvidos ontem, por Israel, ao Governo egipcio, graças ao acordo de paz assinado entre os dois países. A próxima área a ser devolvida inclui o Monte Sinai. Em Beirute, fontes militares confirmaram que quatro caças sírios foram derrubados segunda-feira por aviões israelenses, em combate aéreo no Líbano.

1979. INCÊNDIO

Morrem 18 no incêndio no Panamá

Cidade do Panamá - Dezoito pessoas morreram e seis ficaram feridas no pior incêndio registrado no Panamá, segundo informaram as autoridades que investigam as causas do desastre, ocorrido segunda-feira. As vítimas ocupavam uma casa de cômodo na periferia desta Capital e segundo versão de testemunhas, ficaram presas na estrutura de madeira.

Há 55 anos

1969. MUNDO

Chineses convictos da morte de Mao

No sul da China o povo está armazenando alimentos, em vista dos rumores de que Mao Tsé-tung está morto e que em Pequim se trava atualmente uma acirrada luta pelo poder. Tias informes foram dados em Hong-Kong por viajantes ali chegados procedentes da provincia de Cantão. Os informantes manifestaram que as versões se propagam rapidamente e que são aceitas de forma geral.

1969. POLÍTICA

Govêrno argentino reprimirá

Buenos Aires, 26 - O Govêrno argentino advertiu que reprimirá drásticamente qualquer tentativa de desordem e que já adotou medidas especiais de segurança por motivo da nova greve geral, programada para a próxima quarta-feira. Essas medidas de emergência foram tomadas ontem numa reunião do Conselho Nacional de Segurança.