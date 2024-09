O Povo é História

Há 65 anos

1959. VERBA

Aprovado o Plano de Eletrificação

RIO, 26 (Sucursal) - O plano de aplicação de verbas destinadas à eletrificação do Nordeste e consignadas no Orçamento da União para 1959, através do Ministério da Agricultura, foi sumebtido pela Campanhia Hidra Elétrica do São Francisco. Fazem parte do referido plano os seguintes empreendimento: construção de linhas de transmissão e estações transformadoras do Cariri.

1959. INTERNACIONAL

China popular irá lançar um satélite

Hong Kong, 26 - A China Popular prepara-se para lançar um satélite artificial, - eis o boato que circula atualmente nos circulos ocidentais de Hong Kong. Ouve-se dizer que poderá ocorrer o acontecimento no dia primeiro de outubro, por ocasião do décimo aniversário da República Popular Chinesa. Uma personalidade declarou que " a operação era presentemente possível, talvez provável".

Há 75 anos

1949. NACIONAL

A nova rodovia Rio - S. Paulo

Rio, 27 - (Asapress) - Nova rodovia ligará Rio-São Paulo, adiantando-se que se trata de uma das melhores do país, devendo estar concluida dentro de quinze meses, ou seja, em dezembro do ano vindouro. Ao dar essa informação á reportagem, o diretor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, sr. Saturnino Braga, esclareceu que se aproveitarão apenas alguns trechos.

1949. ESPORTES

Maguarí e Jabaquara

Com a derrota do Nautico, sexta-feira ultima, frente ao Maguari, o Campeonato Cearense de Bola ao Cero, promovido pela entidade especializada, muda as perspectivas. Os alvi-verdes da Praias do Meireles perderam praticamente as esperanças de levantar o cetro maximo do cestobolismo alencarino. Bem treinados e sedentos de vitoria, os dois antagonistas.

Há 85 anos

1939. MUNDO

Paderewski ou Zolesky

Bucarest, 27 POVO - Informações consideradas fidedignas dizem que o presidente Inacio Mosciski apresentará dentro em pouco a sua renuncia do cargo de presidente da Polonia, em favor do ex-presidente Paderewski, que se encontra atualmente na Vila Riou bosson é margem do lago de Genebra. Se não aceitar o cargo, será chamado a exercê-lo o ex-primeiro ministro.

1939. GUERRA

Russia mobilizou a esquadra

Stokolmo, 27 - Western - Uma agencia telegrafica divulgou hoje nesta capital uma noticia que repercutiu intensamente em todos os circulos, pois afeta diretamente os países balticos. De acordo com aquela agencia, o govrno russo dirigiu ontem á noite um ultimato á Finlandia, exigindo da mesma as Ilhas Dago, no Golfo da Finlandia, e o controle do comercio.