O Povo é História

Há 40 anos

1984. MUNDO

Soviéticos advertem

Em discurso particularmente enérgico, o Chanceler soviético, Andrei Gromyko, responsabilizou ontem os Estados Unidos, na Assembléia Geral da ONU, pela deterioração das relações Oriente-Ocidente e advertiu que a extensão da corrida armamentista ao espaço pode transformar-se num processo irreversível. O discurso precede o encontro que Gromyko terá hoje.

1984. CIDADE

Prefeitura entrega busto de Galeno

O prefeito César Cals Neto assinou ontem, na Casa Juvenal Galeno, o termo de entrega e de compromisso de guarda do busto do poeta cearense, que até então estava nas dependências do Paço Municipal. Na oportunidade, a Prefeitura disse que "era preciso preservar os valores da nossa terra", pedindo que a escultura de bronze ficasse em Fortaleza. Uma das metades de sua administração.

Há 50 anos

1974. INTERNACIONAL

Cuba e URSS agiram com insolência

Santiago do Chile - "Cuba e União Soviética agiram com muita insolência e ousadia ao se referir a supostas violações dos direitos humanos" - comentou o Chefe de Estado do Chile, general Augusto Pinochet. O comentário está contido numa nota enviada ao Embaixador chileno ante as Nações Unidas, Ismael Huerta, felicitando-o "por sua combativa posição face à tirania soviética".

1974. NACIONAL

Ameaça extinguir tartarugas

A implantação do complexo industrial para exploração de bauxita do rio Trombetas poderá ocasionar a destruição dos maiores e mais ricos tabuleiros de tartarugas da América Latina, que estão sob o controle do Ministério da Agricultura desde 1965, em várias praias do Trombetas, pois a construção de pequenas barragens desse rio poderão cobrir essas praias.

Há 60 anos

1964. ESPORTES

Ganhou uma e perdeu outra

Realizando duas apresentações em Sobral, sábado e ontem à tarde, a representação do Fortaleza, desta capital, colheu uma vitória e perdeu o outro encontro. Sábado à tarde, conseguiu derrotar a equipe do Náutico pelo escore de 3 x 1, numa peleja em que fez prevalecer a sua melhor categoria. Ontem, tendo como adversario o conjunto do Guarany, o tricolor de aço caiu pelo 2 x 1.

1964. BRASIL

Punições no Exército, Marinha

Brasilia - (Sucursal) - O presidente da República, com base nos resultados das investigações sumárias destinadas a apurar responsabilidades por atos subversivos, assinou decretos nas pastas da Marinha e da Aeronáutica, demitindo e reformando 64 oficiais, suboficiais e sargentos. Na Marinha, foram demitidos 7 oficiais e reformados 20 e, na Aeronáutica, demitidos.