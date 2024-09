Consternação no Chile com a Morte de Neruda

Foto: opovo é história Morre Pablo Neruda

* desde 1928: As notícias reproduzidas nesta seção obedecem à grafia da época em que foram publicadas.

24 de setembro de 1973

Santiago do Chile, 24 - Causou consternação em todas as esferas nacionais a morte do poeta Pablo Neruda, ocorrida, à noite passada. O Prêmio Nobel de Literatura, 1971, não conseguiu resistir à prolongada afecção cancerosa em que novembro passado o obrigou a abandonar suas funções de embaixador do Chile na França. Ao regressar ao país, informou-se que estava com sua saúde seriamente abalada, porém tais afirmações foram desmentidas reiteradamente.

Quando em julho passado foi submetido a uma intervenção cirúrgica, houve quem afirmasse que a operação não se revestia de maiores problemas para a saúde do autor de "Vinte Poemas de Amor e uma Canção Desesperada", "Residência na Terra" e "Espanha no Coração", entre outras de suas obras de maior destaque.

O falecimento de Neruda ocorreu na Clínica Santa Maria, onde foi acompanhado por sua esposa, Matilde Urrutia, e sua irmã Laura Reves. Seu nome de batismo era Neftali Reyes, porém posteriormente legalizou seu pseudônimo das letras.

Neruda foi o segundo chileno que obteve o Prêmio Nobel de Literatura. Em 1945, o cobiçado trofeu foi ganho pela poetisa Gabriela Mistral, já falecida. Militante do Partido Comunista, pelo qual se elegeu senador, Neruda foi amigo pessoal do falecido presidente Salvador Allender, que o visitou assiduamente na Ilha Negra, residência costeira do poeta, onde passou grande parte de sua vida, que se finda aos 68 anos.

25 de setembro de 1973

Neruda pediu para ser sepultado na Ilha Negra

Santiago do Chile, 25 - Os restos mortais de Pablo Neruda foram trasladados para sua residência, após haverem sido velados num pequeno compartimento ao lado da capela onde faleceu.

O poeta, laureado em 1971 com o Premio Nobel de Literatura, morreu em consequência de um câncer prostático, numa clínica particular, para a qual havia sido levado três dias antes.

A família de Neruda informou que, apesar de ainda não se terem feito os preparativos para os funerais, o poeta havia manifestado seu desejo de ser sepultado na Ilha Negra, pequeno povoado na costa central do Chile.

A noticia de seu falecimento foi rapidamente divulgada, mas a visitação ao esquife em câmara ardente só foi feita por alguns membros de sua família e três ou quatro escritores.

Neruda, membro do Comitê Central do Partido Comunista chileno, morreu pouco dias depois que seu Partido foi declarado à margem da lei e a maioria de seus dirigentes está presa ou foragida.

Grande poeta

"Do limite polar da América, Pablo Neruda enviou de regresso as Caravelas à Espanha, tendo sido o primeiro grande poeta da lingua castelhana depois de século 17" - disse ontem Carlos Fuentes, em Paris, comentando a morte de Neruda.

"Foi a resposta cultural da América espanhola à conquista. Devolveu-nos a língua a todos. Elutamo-nos pelo poeta e pelo povo. - Disse Carlos Fuentes.

Enquanto isso, revelou-se na capital mexicana que Pablo Neruda teria aceito, há alguns dias, asilar-se no México, atendendo a convite feito pelo presidente Luis Echeverria, em decorrência da rebelião militar que depôs o Governo do presidente Salvador Allende.

O grande poeta da lingua espanhola

Considerado um dos maiores poetas da lingua espanhola, Pablo Neruda, prêmio Nobel de Literatura em 1971, nasceu na Província de Temuco, extremo sul do Chile, em 1904. Aos 16 anos, mudou-se para Santiago, onde ingressou a Universidade. Foi aluno do Curso de Francês do Centro Pedagógico. Em 1921, o semanário literário "Claridad" publica em sua primeira página uma poesia completa de Neruda: "La Canción de La Fiesta".

Dois anos depois, em 1923, vê surgir o seu primeiro livro, "Crepusculário", com o famoso poema "Farewell". Era o tempo do amor ardente da adolescência: "Amo el amor que se reparte/en besos, lecho e pan". Em 1924, Pablo Neruda concluiu os "20 Poemas de Amor y una Canción Desesperada". Ele rompe com toda uma tradição estética e fala do "corpo de mulher, brancas colinas, músculos brancos". Para os críticos, é o livro que constitui o núcleo central de toda a obra do poeta. Para os enamorados de todo o mundo, a melhor obra de Pablo Neruda, e para os editores, que em 1967 comemoraram a edição de um milhão de exemplares, o seu livro mais vendido. Os "20 Poemas de Amor" reafirmaram o êxito que Neruda tivera com o seu poema "Farewell".

Todas as portas se abriram ao poeta, inclusive as do Ministério das Relações Exteriores, do Chile, cujo Chanceler decidiu oferecer-lhe um consulado de pouco trabalho, para que o jovem Neruda pudesse escrever mais. Em junho de 1927, ele partiu para a Birmânia, levando no bolso a nomeação de consul do Chile em Rangun. Na Birmânia, Neruda se encontrou com o colonialismo, e aos seus olhos surgiu a desolação de um povo submetido. Começou ele então a transformar a sua poesia, antes germética e voltada para si mesmo, numa "obra de comunicação clara e combatente", como diziam os críticos. "Residencia en La Tierra" é o início dessa transformação.

Em Rangun, Neruda conheceu uma nativa, Josie Bliss, que, apesar de seus costumes ocidentais, levou o poeta a defrontar-se com uma realidade selvagem e misteriosa. Como ele ainda recorda, Bliss era uma espécie de pantera birmana, e inspirou boa parte do cancioneiro "Residencia en La Tierra". Quando saiu da Birmânia, Neruda separou-se de Josie Bliss, para, depois, já em Santiago, voltarem a viver juntos. Em 1930, consul do Chile na Indonésia, enamora-se da holandesa Maria Antonieta Agennar Vogelzanz, com quem se casa.

Em 1934, nasce sua filha Malva Marina, que morreria aso 8 anos. Em 1936, em Madrid, em plena guerra civil, conhece a argentina Delia del Carril, irmã do famoso ator e cantor Hugo del Carril. A guerra, o fascismo, a Espanha em sangue transformaram-no num poeta combatente e com uma poesia participa do drama espanhol. O assassinato de Garcia Lorca, amigo e companheiro, vai ligá-lo definitivamente á causa republicana espanhola. A Embaixada do Chile, em Madrid, por determinação de Neruda, abre suas portas a centenas de exilados. Nos primeiros anos da decada de 50, na cidade do México, quando percorria o mundo pelo ex-presidente chileno Gonzales Videla, Neruda conheceu Matilde Urrutia, uma sua compatriota do extremo sul, chillan. Então, fez "Los Versos del Capitan", e Neruda volta ao amor.

26 de setembro de 1973

Neruda foi sepultado em Santiago

Santiago do Chile, 26 - Os restos do poeta Pablo Neruda, aclamado como uma das maiores figuras literárias do século, foram sepultados provisoriamente no cemitério de Santiago.

O féretro com os despojos do laureado poeta, Prêmio Nobel de Literatura em 1971 e membro do Comitê Central do Partido Comunista Chileno, foi precedido por três jipes com soldados armados. O cortejo estava formado por milhares de pessoas, em sua maior parte correligionários do poetas e ex-funcionários do Governo de Salvador Allende. Assistiu também ao sepultamento o ex-candidato presidencial Radomiro Tomic, do Partido Democrata Cristão, que perdeu as eleições em setembro de 1970, quando venceu Allende. Os veículos militares escoltaram o cortejo desde a casa de Neruda, onde foi velado, num bairro suburbano, até uma quadra antes do cemitério. Neruda foi Embaixador do Chile em Paris durante o regime anterior, até fins de 1972, quando renunciou devido a um câncer prostático, em consequência do qual morreu domingo passado , numa clínica de Santiago.