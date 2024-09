O Povo é História

Há 35 anos

1989. INTERNACIONAL

Explosão solar atinge a atmosfera

Enorme explosão solar atingiu ontem a atmosfera da Terra com intensa radiação solar e uma chuva de particulas de energia, informou a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. Este pareceu ser o maior registro de prótons desde pelo menos 1972, assinalou aquele órgão. Espera-se também que os efeitos da explosão interfiram nos sistemas de navegação.

1989. POLÍCIA

Fazenda da Uece sofre invasão

Cerca de cem homens, todos trabalhadores rurais residentes em Guaiúba, ocupam há quase uma semana parte das terras da fazenda sob o domínio da Universidade Estadual do Ceará - UECe - naquele município (situado a aproximadamente 40 quilômetros ao sul de Fortaleza). A invasão à propriedade já foi comunicada pela reitoria da instituição de ensino.

Há 55 anos

1969. MUNDO

Vietcongs não querem fim da guerra

Salgon, 30 - O Comando norte-americano capturou um documento comunista no qual se afirma que a meta de Hanoi é infligir graves perdas aos norte-americanos para impedir uma redução da atividade bélica no Vietnã enquanto os Estados Unidos estiverem numa posição de fôrça - disseram fontes oficiais. Os informantes disseram que o documentos foi capturado ao norte.

1969. EXPLOSÃO

China explode mais duas bombas

Washington, Hong Kong, Tóquio, 30 - A China comunista detonou ontem a sua quarta bomba nuclear de três megatons, segundo anunciou a Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos. O informe acrescenta que a detonação foi detectada na camada inferior da atmosfera, na zona de Lop Nor próximo à fronteira com a Rússia, onde se registraram os sangrentos incidentes.

Há 75 anos

1949.BASQUETE

Certame oficial de bola ao cesto

A basquetebol cearense atravessa presentemente uma fase de grande progresso. Depois que bons desportistas assumiram os disclaimes da F. C. B., o popular esporte ianque que estava inerte passou a ser fomentado com dernité. Tivemos inicialmente o "Torneio Relampago", o qual foi levantado com galhardia pela equipe do Jabaquara. Tivemos logo "após o Torneio Municipal".

1949. ESPORTES

Campeonato brasileiro de Box

Seguiu hoje em avião especial da Cruzeiro do Sul a delegação carioca que disputará o Campeonato Brasileiro de Box, a realizar-se na Bahia. Como chefe da embaixada viajou o nosso confrade de Imprensa, Lourival Dalier Pereira, que será também o correspondente da Asapress, junto ao certame. No mesmo aparelho seguiram as delegações paulistas e gaúcha.