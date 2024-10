O Povo é História

Há 25 anos

1999. BRASIL

Aeroporto de Congonhas é assaltado

Onze ladrões armados com metralhadoras, pistolas automáticas e fuzis assaltaram na madrugada de ontem o terminal de cargas da Varig-Rio Sul, no Aeroporto de Congonhas, Zona Sul de São Paulo. A ação durou sete minutos. Os ladrões levaram R$ 5.800,00 e cheques, três computadores, um notebook, impressoras e relógio, dinheiro e celulares de funcionários e clientes.

1999. POLÍTICA

Emenda pode viabilizar cobrança

O ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente, afirmou ontem que o governo estuda a possibilidade de enviar ao Congresso uma emenda constitucional que permita a cobrança da contribuição previdenciária dos servidores inativos e a cobrança de adicional progressivo dos funcionários ativos. Disse que a hipótese está em estudo dado o inconformismo do governo sobre a decisão.

Há 35 anos

1989. NACIONAL

250 mil canavieiros em greve

Os 250 mil trabalhadores canavieiros de Pernambuco entraram em greve à zero hora de hoje, quando foram iniciados os piquetes em toda a zona da mata. O principal motivo da greve é a discordância em torno do novo piso salarial a ser pago no campo. Os canavieiros exigem um piso de NCz$ 600,00 - o atual é de NCz$ 291,94 - os patrões só admitiram até NCz$ 454,00.

1989. CIDADES

Moradores interditam avenida

Cerca de 150 moradores dos bairros da Boa Vista, Dias Macedo, Sumaré, Castelão e do Parque Sidrião, interditaram por 20 minutos, na manhã de ontem, os dois sentidos de um trecho da avenida Alberto Craveiro. Eles protestavam contra o grande número de acidentes fatais que acontecem na "curva da morte", em frente ao Seminário Regional Nordeste I.

Há 45 anos

1979. MUNDO

Panamá festeja a soberania

Milhares de panamenhos entraram ontem na Zona do Canal pouco depois que foi hasteada na entrada do Pacifico uma gigantesca bandeira nacional, para uma concentração de reafirmação da soberania. A passagem da soberania, da faixa de terra que margeia o Canal, com 1.400 quilômetros quadrados, deu-se oficialmente à meia-noite de domingo. Na cidade de Ralboa.

1979. PROIBIÇÃO

Eleição na UNE dá punição

Brasília - O presidente João Figueiredo assinou ontem decreto proibindo que membros de Diretórios Centrais de Estudantes ou de Diretórios Acadêmicos venham a participar de "qualquer entidade alheia á instituição de ensino superior a que esteja vinculado", sob pena de destituição da diretoria e outras penas disciplinares grevistas nos regimentos internos das universidades.