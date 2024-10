O Povo é História

Há 20 anos

2004. BRASIL

Cultura negra no currículo escolar

A valorização da influência africana no português popular deverá ser uma das vertentes da inclusão da cultura negra no currículo escolar, como determina lei aprovada em 203. Será ensinado, então, que não provêm de ignorância expressões na fala popular a exemplo de "muié" (mulher), "simbora" (ir-se embora) e "zoiá" (olhar). Atenção redobrada para o preconceito em livros.

2004. COTIDIANO

Vioxx deve ser recolhido

A retirada das farmácias do medicamento Vioxx, indicado para o tratamento de artrite e dor aguda, deverá ser encerrada em uma semana. Segundo a Merck, Sharp & Dohme (MSD), fabricante do Vioxx, esse é o prazo para que as cercas de 55 mil farmácias de todo o Brasil - por volta de 1,5 mil no Ceará, das quais cerca de 600 em Fortaleza - recebam comunicados da empresa.

Há 30 anos

1994. ÚLTIMAS

Astronautas observam clima

Flutuando 216 quilômetros acima da Terra, os astronautas do ônibus espacial Endeavour passaram o dia de ontem observando tempestades, nevascas e erupções vulcânicas enquanto as sondas de radar vasculhavam o Planeta em apoio a estudos ambientais. O controle de Terra, no Cabo Canaveral, continuou dirigindo os três radares, avaliados em 366 milhões.

1994. ESPORTES

Fla empata com Santos e é vaiado

O Flamengo não fez boa estréia na segunda fase do Campeonato Brasileiro. Diante do forte bloqueio armado pelo Santos, o time pouco produziu ofensivamente e apenas empatou em 1x1, ontem, no Maracanã, resultado considerado ruim porque nesta etapa da competição fica muito difícil recuperar ponto perdido em casa. Índio abriu o marcador para a equipe santista.

Há 40 anos

1984. POLÍTICA

Demite e readmite os Villas Boas

Brasília - Os irmãos Cláudio e Orlando Villas Boas, demitidos ontem, pelo Presidente da Funai, Nelson Marabuto, foram readmitidos cinco horas depois, segundo ele, em "homenagem aos serviços prestados pelos dois sertanistas à causa do índio brasileiro". Os irmãos Villas Boas integravam uma lista de mais 11 funcionários demitidos na tarde de ontem.

1984. MUNDO

Nicarágua denuncia: ataque ianque

Nações Unidas - O Coordenador da Junta de Governo da Nicarágua, Daniel Ortega Saavedra, anunciou ontem que os Estados Unidos elaboraram planos para efetuar no dia 15 próximo, uma ofensiva militar em seu país e que já estão concentradas forças mercenárias que ocupariam o território nicaraguense. Órtega disse que os Estados Unidos instalaram "um impressionante aparato militar".