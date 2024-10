O Povo é História

Há 55 anos

1969. CEARÁ

Fechada a Câmara de Fortaleza

A Câmara Municipal de Fortaleza teve o seu recesso decretado à noite de ontem pelos Ministros Militares, com base nos Atos Institucionais nºs. 5 e 12, os mesmos que, há precisamente uma semana, determinaram o fechamento temporário da Câmara de Sobral. O decreto é lacônico e não fixa o período em que o Legislativo permanecerá de portas cerradas.

1969. MUNDO

Abalo sísmico na Lua

Cabo Kennedy, 3 - Depois de explorar a Lua, no próximo mês, os astronautas da Apolo-12 projetam enviar seu aparelho de alunissagem de uma altura de 100 quilômetros, contra a superficie lunar, para ocasionar um sismógrafo poderia revelar muitos aspectos sôbre a estrutura interna da massa lunar. A missão será cumprida, a 14 de novembro, pela tripulação de três.

Há 65 anos

1959. POLÍTICA

Nikita Krutchev em Pequim?

HONG KONG, 5 - "Que faz Nikita Krutchev em Pequim?, - eis a pergunta que os observadores de Hong Kong formulam sem poder dar-lhe uma resposta com precisão porque as agências chinesas de informações até agora mantiveram silêncio a respeito das atividades do presidente do Conselho de ministros da União Soviética. Tenha mantido numerosas conferencias.

1959. CIÊNCIA

Estação interplanetária

MOSCOU, 5 - (FP) - Um terceiro foguete cósmico foi lançado com êxito pela União Soviética a quatro de outubro de 1959. O foguete leva a bordo uma estação interplanetária. O lançamento foi realizado por meio de um foguete multi-fases. A última etapa do foguete lunar após ter alcançado a velocidade necessária, pôs a estação interplanetária automática na órbita exigida.

Há 75 anos

1949. INTERNACIONAL

Falha a proteção anti-aerea

Buenos Aires, 4 - (A.F.P.) - O major-brigadeiro Aristobulo Reys, sub-chefe do Estado-Maior Geral de Coordenação descreveu o panorama central da estratégia de segurança num campo eventual de conflito entre dois blocos de nações antagonicas, assinalando o papel que caberia ao continente americano. Sustentou que a U.R.S.S. atualmente possue aviões bombardeiros.

1949. ESPORTE

Botafogo x Santa Cruze

Recife, 3 (Asapress) Vencendo o Sport em seu jogo de estréia por 3x0, o Botafogo voltou a campo, domingo passado, para enfrentar a poderosa equipe do Santa Cruz. Esperava-se que o tricolor pernambucano disputasse com os alvi-negros cariocas uma peleja de igual para igual. Mas no entanto, o que vimos foi o contrário. Haquearem pela alta contagem de 5x0.