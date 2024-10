O Povo é História

Há 30 anos

1994. INTERNACIONAL

Japão: mais forte sismo em 50 anos

O mais forte terremoto a atingir o Japão em quase 50 anos, sacudiu a ilha principal do arquipélago na manhã de ontem. Ondas de dois metros de altura atingiram a costa japonesa. Pelo menos um homem morreu e 50 pessoas ficaram feridas. O terremoto, com uma magnitude preliminar entre 7, 9 e 8, 2 graus na escala Richter, teve seu epicentro bem abaixo do fundo.

1994. ECONOMIA

Itamar negocia com petroleiros

O governo mudou de estratégia e decidiu negociar uma saída para acabar com a greve dos petroleiros, iniciada na terça-feira da semana passada. Ontem em Brasília o presidente Itamar Franco determinou a suspensão das demissões de petroleiros pela Petrobrás e convoca para hoje, em Juiz de Fora, uma reunião com os ministros da Fazenda, Ciro Gomes, e do Trabalho, Marcelo Pimentel.

Há 50 anos

1974. ESPORTES

Ceará e Ferrim

Com Artur saindo da zaga para o ataque, no lugar de Zé Eduardo, suspense pelo TJD, o Ceará joga a sua liderança e a invencibilidade no turno classificatório do Campeonato Cearense de 74 contra o Ferroviário, também invicto e embalado face ao indiscutível crescimento de produção da equipe depois da contratação do técnico Gilvan Lemos Dias.

1974. MUNICIPIOS

Criança morta pelas abelhas

MASSAPÊ - As abelhas africanas voltam a atacar neste município. Desta feita foi na localidade, Trapiá, onde foi vitima a garotinha de dois anos de idade, filha do agricultor Raimundo Marques. O enchame invadiu a casa destruindo o que encontrava pela frente. Além da preciosa vida humana, da garotinha, foram mortas várias galinhas, jumento e alguns gatos.

Há 70 anos

1954. MUNDO

Estatuto de ocupação da Alemanha

Berlim, 5 - (AFP) - O acordo de Londres foi recebido nesta cidade com satisfação. Causou alegria que as nove potencias tenham concedido definir a politica européia em comum, aceitando a República Federal Alemã como aliada. Nos meios politicos, entretanto, sem distinção de partidos, constata-se com tristeza que em Londres a reunificação da Alemanha foi apenas evocada.

1954. ELEIÇÕES

Paralisadas as atividades esportivas

No Ceará, o que houve mesmo no esporte na semana findante foi a rodada dos campeonatos juvenil e adulto de basquetebol, realizada, na sexta-feira. No sábado e no domingo não tivemos nada, no terreno esportivo que merecesse as atenções do mundo aficionado. Em compensação tivemos ontem, em todo o Brasil, a disputa de uma das maiores partidas politicas do Ceará.