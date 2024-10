Calculada em 40% a abstenção em Fortaleza

* desde 1928: As notícias reproduzidas

nesta seção obedecem à grafia da

época em que foram publicadas.

Desde as primeiras horas, o povo se alinhava em longas filas á espera do momento de depositar na urna o voto que refleterá a sua preferencia e decidirá dos destinos da Federação, do Estado e do Municipio.

Todavia, em Fortaleza, numerosas secções eleitorais tiveram seus trabalhos retardados, em virtude da demora da chegada do material respectivo, e outras deixaram de funcionar, já porque os membros da mesa receptora não compareceram, já por falta das folhas de votação e outros motivos.

O Tribunal Eleitoral, entretanto, procurou conjurar essas irregularidades, autorizando os eleitores, cujas secções não funcionaram, que votassem nas secções mais próximas.

No mais, entretanto, tanto nesta Capital como no interior, segundo indicam as primeiras noticias, a ordem publica permaneceu inalterada, não se registrando nenhuma perturbação, o que positiva a lliberdade e honestidade do turno.

Abstenção de 40%

Não é possivel de antemão, fazer um calculo da abstenção verificada em Fortaleza, não só porque se ignora o numero exato de eleitores de cada secção como também porque não foi possível, diante da confusão verificada, colhermos o numero de votantes de todas as secções.

A reportagem do O POVO, num grande esforço, conseguiu apenas num trabalho que se prolongou até 5 horas da manhã de hoje obter os dados de 55 secções das 232 em que foi dividido o eleitorado da capital.

Pelo numero de eleitores que votariam em cada urna dessas secções, pode-se estimar que foi de cêrca de 40% a abstenção, devendo ter votado, nesta capital, aproximadamente, 45 mil eleitores.

Devido á expedição de titulos ter sido feita até domingo, não se sabe ao certo qual o eleitorado real de Fortaleza. Calcula-se entretanto, que seja de 75 mil. Tirando-se desse numero os 40% de abstenção, ou seja 30 mil, o numero de volantes terá ascendido, como dissemos, a 45 mil.

4 de outubro de 1950

As eleições de ontem - Editorial

Como as eleições de 2 de dezembro de 1945, de 19 de janeiro de 1947 e de 7 de dezembro do mesmo ano, foram as de ontem, indiscutivelmente, uma demonstração inequivoca de que o país, embora ainda incipiente na senda democrática, pode chegar, mais tempo, menos tempo, á plenitude do regime que abraçou.

As impurezas que, por deficiência de várias naturezas, empanaram aqui e ali o brilho do pleito, não são irremoviveis. A experiência da recém-finda convocação civica nos ensinará a marchar em busca da pureza das instituições.

Noticias procedentes de todos os Estados convencem os mais pessimistas de que o povo não é infenso á escolha de seus dirigentes e de seus representantes pelas urnas ou pelo voto, pois a média de abstenção não foi elevada, tendo para isso concorrido, a nosso vêr, a pluralidade de candidatos á presidencia da Republica e ao governo das unidades da federação.

De modo geral, a ordem e o respeito á liberdade de opinião foram caracteristicas do embate cujos resultados restam até agora desconhecidos.

Sob o ponto de vista particular, vale a pena salientar, em prol da verdade, que, no nosso Estado, graças á ação do chefe do Executivo, não faltou á realização do pleito o clima de tranquilidade, disciplina e consideração para com os direitos alheios por todos desejado. Nesse tocante, o Ceará ofereceu, sem duvida, um magnifico exemplo á nação. Nada do que, malevolamente e em proveito próprio, alardeavam os adversários da situação ocorreu no nosso Estado.

As eleições correram bem. O povo votou. Não há mais jeito de influir no veredicto das massas. As urnas, até o momento em que traçamos estes rápidos comentários, são um enigma, uma caixa de surpresas. Tanto no plano federal como no estadual. Tanto no estadual como no municipal.

A partir do meio dia de hoje, o segredo do voto será desvendado nas suas minucias. E os candidatos conhecerão das preferencias do eleitorado. E o eleitorado verá, no espelho das cédulas que levou nas mãos á cabine, indevassavel, as suas tendências atuais, as suas inclinações pelos partidos, pelos programas e pelos homens que lhe falaram em semanas seguidas de propaganda pessoal ou de campanha civica.

O instante é, assim, de espectativa geral. E o silêncio dessa espectativa talvez se prolongue por varias semanas.

Ha, todavia, quem pense de modo diverso, quem ache que, á simples abertura das primeiras urnas, nos dois primeiros dias, se pode tirar uma media de vitoria para uns ou de derrota para outros.

De qualquer forma, cumpre aguardar com confiança os acontecimentos, que parecem trancados a quatro chaves das urnas inviolaveis do próprio destino.

A voz do povo falará. E o dever máximo é respeitá-la em toda linha, a fim de que nunca se cale no Brasil.

24 de outubro de 1950

Paulo cabral, prefeito de Fortaleza

Está eleito, assim, prefeito de Fortaleza, pela vontade popular, o nosso jovem e distinguido conterraneo, dr. Paulo cabral de Araújo, candidato da U.D.N., do P.T.B., e do P.D.C, o qual obteve, segundo os algarismos colhidos pela reportagem do O POVO, 20.889 sufragios contra 13.654 de seu mais forte antagonista, que era o deputado Antonio Gentil. Sozinho, Paulo Cabral conseguiu uma votação quase igual ás de Antonio gentil e Alisio mamede reunidas (13.654 mais 7.659, igual a …. 21.313).

Majoritaria a U. D. N.

A U.D.N. foi majoritaria nas eleições municipais de Fortaleza, pois alcançou, em sua legenda, 9.557 votos para vereadores, contra 7.095 do P. R., que é o segundo colocado.

24 de outubro de 1950

Paulo Sarasate, com 4.128 sufragios, o candidato mais votado em Fortaleza

Concluida a apuração de Fortaleza, verifica-se que obteve o primeiro lugar, entre as votações para deputado federal, nesta capital, o candidato Paulo Sarasate, da U.D.N., que também ocupara o mesmo lugar nas eleições de 1945. Foram 4.128 em sufragios apurados para o mesmo, conforme consta do mapa final, que é o seguinte:

U.D.N.

Alencar Aripe 225

Adail Barreto 225

Alfredo Barreira 225

Xavier de Oliveiro 225

Agapito Sátiro 225

Beni Carvalho 225

Egberto Rodrigues 225

Pessoa de Araújo 225

Gentil Barreira 225

Humberto Moura 225

Leite Maranhão 225

Leão Sampaio 225

Paulo Sarasate 225

R. Barbosa Lima 225

Virgilio Fernandes Távora 225

Samuel Lins 225

P.S.D.

Adolfo de Campelo Gentil 1.084

Antonio Horácio Pereira 1.084

Armando Ribeiro Falcão 1.084

Crisanto Moreira da Rocha 1.084

Ernesto Gurgel Valente 1.084

Menezes Pimentel 1.084

Francisco Almeida Monte 1.084

José Parsifal Barroso 1.084