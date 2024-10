O Povo é História

Há 50 anos

1974. INTERNACIONAL

Israel Ameaça Egito e Siria

Hamburgo, Telavive - O primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin ameaçou atacar o Egito e a Siria se estes paises violarem os acordo de cessar-fogo no Canal de Suez ou nas colinas de Golan, informa a revista alemã "Stein". Acrescenta que numa entrevista, Rabin advertiu que uma guerra provocada pela violação dos acordos será muito mais longa do que a anterior.

1974. CEARÁ

Táxis: aumento insignificante

Os condutores autonomos de taxis de Fortaleza, revelam-se profundamente descontentes com a recente concessão do Conselho Interministerial de Preços, na majoração de 20 por cento para a bandeira nos taxis desta Capital. Os motoristas consideram a decisão do CIP como nula para eles, não compensando nem o trabalho que terão para modificação dos taximentros.

Há 60 anos

1964. BRASIL

Termina à meia-noite: Artigo 7º

Brasília, 9 - (Transpress) - Com a extinção da vigência do artigo 7º do Ato Institucional hoje à meia noite, extingue-se também o CGI, criada em função daquele dispositivo, atualmente presidido pelo almirante Paulo Bossio. O IPM, entretanto, dirigido pelo general Panasco Alvim, continuará em atividade sem tempo limitado e o resultado de sua apuração terá curso normal.

1964. CRISE

Maranhão e a crise de café

Tendo-se em vista o estoque de café existente no Maranhão ser suficiente para apenas mais dez dias, em face do atraso de navios com produto, a Delegacia Regional do Instituto Brasieliro do Café providenciou o envio de oito mil sacas da rubiácea para aquêle Estado, o que se dará a partir da próxima segunda-feira. A informação é do major interventor Breno Vitoriano.

Há 70 anos

1954. ESPORTES

Calouros e Usina

Abrindo a rodada número dois do returno, jogarão esta tarde, no Estádio Presidente Vargas, as representações do Usina Ceará e do Calouros, num prélio que muito promete. Uma situação interessante ocorre com relação à partida entre proletarios e tricolores da Aeronáutica. As colocações dos dois clubes na tabela, quase nos ultimos lugares, dão uma responsabilidade enorme.

1954. MUNDO

Emprestimo ao Equador

Washington - (USIS) - O Banco de Exportação e Importação assinou um contrato de empréstimo de 3.650.000 dólares ao Equador para o término do projeto de serviço de águas para a cidade de Quito. A capital equatoriana, que será séde da Conferencia Inter-Americana de 1959, começa a modernizar seu sistema de suprimento e distribuição de águas, há 13 anos.