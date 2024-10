O Povo é História

Há 55 anos

1969. NACIONAL

Caravelle chega a Manaus

O Caravelle da Cruzeiro do Sul sequestrado para Cuba já está voando de volta ao Brasil e deverá pousar em solo nacional, provàvelmente às 14 horas de hoje, no Aeroporto de Ponta Pelada, em Manaus, com todos os passageiros e tripulantes, menos os seis sequestradores, que ficaram em Havana. O aparelho, que pernoitou em San Juan de Pôrto Rico, de onde decolou às 9 horas.

1969. FORTALEZA

Mais doze ônibus novos no subúrbio

Doze ônibus novos, todos zero quilometros, chegaram nos ultimos trintas dias a Fortaleza, para seis linhas diferentes da capital, como resultado da movimentação do Fundo da Renovação das Emprêsas. Os novos veiculos vêm atender às linhas de Montese Messejane, Mondubim, Cohab-Fortaleza Coronel João Arruda e Francisco Sá, elevando para 466 o número de carros que atendem.

Há 65 anos

1959. MUNDO

Padres rebeldes

Roma - O primeiro contingente de sacerdotes europeus radicais que assistirão ao próximo "sinodo-sombra" chegou a esta capital e não perdeu tempo em laçar um repto ao papa Paulo VI. Os sacerdotes - todos belgas - chegaram ontem à noite e em seguida apresentaram à imprensa uma exposição de 30 páginas, onde pedem que o papa seja eleito por um periodo limitado.

1959. BRASIL

Profissão tem regulamentação

Rio - Embora não tenha sido ainda publicado o texto, sabe-se que o decreto-lei de regulamentação da profissão jornalistica dispõe que nas emprêsas so poderão manter em seus quadros um têrço de profissionais não diplomados, por Faculdade de jornalismo ressalvados, naturalmente, os direitos dos que já trabalham na imprensa.

Há 75 anos

1949. CIDADES

Pretendem retirar as camionetes

Há poucos meses passados, o Conselho Estadual do Transito e a Inspetoria do Transito deliberaram inibir o trafego de camionetes na linha de Parangaba. Contra essa medida levantaram-se imediatamente as vozes de centenas de moradores daquele suburbio. Agora, segundo reclamações que recebemos, o Conselho do Transito determinou novamente a execução daquela.

1949. ESPORTES

Fortaleza x Gentilandia

Se bem não possamos classificar o jogo "Fortaleza" x Gentilandia, realizado ontem á tarde, em prosseguimento ao campeonato da cidade, entre os melhores, não poderemos, no entanto, considerá-lo fraco. Houve muito entusiasmo, vontade de vencer. Os dois antagonistas se preocuparam mais com o marcador, do que com as jogadas bonitas os lances vistosos.