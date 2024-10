O Povo é História

Há 20 anos

2004. COTIDIANO

Acidente deixa 17 mortos

Sobe para 17 o número de mortos no acidente com o ônibus da empresa de turismo Viação Catalão que saiu da cidade de Imperatriz, no Maranhão, com destino a Canindé. Até a noite de ontem, 14 corpos já haviam sido identificados. Entre os mortos estão duas crianças: uma de apenas dois meses e outra com dois anos. O acidente reforça a necessidade da construção de um IML.

2004. BRASIL

Sertanista Apoena Meireles é morto

O sertanista Apoena Meireles foi assassinado por volta de 21h30min do sábado, num assalto na agência do Banco do Brasil de Porto Velho (RO). O assessor da Fundação Nacional do Índio (Funai), Vitorino Nascimento, confirma que uma funcionária da fundação estava com Apoena e presenciou o assassinato. Um rapaz, aparentando ter 18 anos de idade, se aproximou dos dois no caixa eletrônico.

Há 30 anos

1994. ECONOMIA

MP permite livre negociações

Depois de sofrer quatro derrotas no Supremo Tribunal Federal, o Governo recuou e voltou a editar, ontem, em Brasília, uma nova Medida provisória (MP) sobre mensalidades escolares permitindo a livre negociações entre donos de escolas e pais de alunos. De acordo com a nova MP, o Governo aprova as negociações feitas entre as duas partes em março deste ano.

1994. CIDADES

Rush dificulta ligações

O frequente congestionamento nas linhas telefônicas em Fortaleza tem sido um problema para os usuários do sistema. Conseguir uma ligação de uma área como o Centro para outro ponto qualquer da cidade, através de aparelhos comuns, vem causando dores de cabeça diante da demora para se completar a comunicação, principalmente nos horários de rush.

Há 40 anos

1984. MUNDO

Embaixador seqüestrado

Beirute - O Embaixador da Espanha no Líbano, Pedro Manuel de Aristegui, foi libertado quatro horas depois de ter sido seqüestrado ontem por dois homens armados, no setor ocidental de Beirute. O diplomata espanhol reapareceu depois de negociações entre a principal milicia muçulmana xiita, a Amal, e os autores do seqüestro. Até agora, nenhum grupo se responsabilizou.

1984. INTERNACIONAL

Pinochet volta atrás

Santiago do Chile - O Presidente do Chile, general Augusto Pinochet, ordenou ontem, "por questões de unidade nacional", o arquivamento do processo que abrira contra sete líderes da oposição, sob a acusação de atentarem contra a segurança interna do Estado - informou, oficialmente, o Ministério do Interior. Trata-se do ex-chanceler Gabriel Valdés e Enrique Silva Cimma.