O Povo é História

Há 25 anos

1999. ECONOMIA

Brasil pode abrir mão do saque

O Brasil pode abrir mão do saque de US$ 2,4 bilhões, referente à quarta parcela do empréstimo de US$ 41,5 bilhões obtido no ano passado junto aos organismos multilaterais de crédito, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e ao BIS. O País já havia aberto mão da terceira parcela, também de US$ 2,4 bilhões, e agora está analisando se vai ou não abrir mão do total.

1999. ESPORTES

Titanzinho reduz delinqüencia

A favela do Titanzinho, no Serviluz, é um lugar de contrastes. De um lado, o mar azul compõe uma das mais belas vistas da cidade. Do outro, a miséria revela a realidade social. No meio do caminho entre os dois mundos, está a esperança de mudança de vida da comunidade a escolinha de surfe. Atendendo gratuitamente 50 crianças e adolescentes.

Há 35 anos

1989. INTERNACIONAL

Grupo dos Oito reúne-se no Peru

Ica (Peru) - Sete presidentes latino-americanos iniciaram ontem três dias de conversações com a expulsão do Panamá do Organismo como primeiro tema da agenda. O Grupo dos Oito é composto do México, Venezuela, Colômbia, Peru, Argentina, Brasil e Uruguai. O Panamá, o oitavo membro, foi afastado há um ano e poderá ser expulso durante a reunião em Ica.

1989. CIDADES

UFC congela preço do bandejã

Os preços no restaurante da Universidade Federal do Ceará (UFC) estão congelados, mas o funcionamento dele até o final deste semestre letivo não está garantido, a menos que a instituição consiga a liberação de recursos suplementares. A decisão final sobre o valor a ser cobrado pelo bandejão foi definida em reunião realizada na manhã de ontem, na Pró-Reitoria.

Há 45 anos

1979. BRASIL

Mudanças no sistema tributário

Os secretários da Fazenda dos estados do Norte e Nordeste apresentam terça-feira na reunião do Confaz duas sugestões de emendas constitucionais tratando de tres assuntos que propõem modificações o atual sistema tributário brasileiro, de maneira a beneficiar mais especialmente os estados mais carentes. Propõem a extinção do Fiset, a uniformização das aliquotas do ICM.

1979. POLÍTICA

Fracassa rebelião militar na Bolivia

La Paz - O presidente Walter Guevara esmagou ontem, em menos de seis horas, uma insurreição militar isolada, cujo objetivo era a derrubada de seu governo civil e o fechamento do Congresso, apenas dois meses depois da restauração da democracia na Bolivia, ao término de 15 anos de regimes militares. A Presidência classificou a mesma de "fato isolado", que não teve repercussões.