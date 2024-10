O Povo é História

Há 50 anos

1974. POLÍTICA

Popularidade está caindo

Princeton (EUA) - O número de pessoas que aprovam o modo como o presidente Gerald Ford governa os Estados Unidos diminuiu nas últimas semanas. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallun revela que 50 por cento aprovam o Governo de Ford, enquanto 28% o desaprovam, enquanto 22% não manifestaram opinião. Esses dados representam o mais brusco declínio.

1974. ESPORTE

Entregou jogo

O Fortaleza bateu inapelavemente seu maior rival de todos os tempos, o Ceará, por 3x1, mantendo uma "escrita" que se prolonga por quase três anos. O jogo, presenciado por público que proporcionou renda récorde em jogos de campeonato cearense (298 mil cruzeiros e facão, com mais de 43 mil pagantes e cerca de 5 mil pessoas presentes), não chegou a ser um espetáculo.

Há 60 anos

1964. CEARÁ

Conselho de Agricultura do Ceará

Será criado, dentro de alguns dias, o Conselho de Agricultura no Ceará. Sua finalidade será permitir perfeito entrosamento entre os órgãos federais e estaduais ligados à agricultura. Qualquer decisão, tanto sôbre aplicação de verbas como execução de planos, será tomada pelo Conselho. A decisão sôbre o assunto foi tomada na reunião de sexta-feira da Sudene.

1964. COTIDIANO

Passagens de ônibus elétricos

Falando num programa de TV o engenheiro Mario Nigro declarou que as passagens nos ônibus elétricos custarão 40% menos do que as dos ônibus diesel. Dessa maneira, uma passagem em ônibus que custe 40 cruzeiros, em ônibus elétrico custará apenas 25 cruzeiros. Os primeiros ônibus movidos a energia elétrica estarão rodando, em Fortaleza, em junho do próximo ano.

Há 70 anos

1954. MUNDO

Novo terremoto em Orleansvilee

Orleansvilee, 14 - (AFP) - Novo abalo sismico, que amedrontou a população desta cidade durou sete segundos e assumiu o aspecto de um movimento de translação horizontal de pouca amplitude mas de grande violência e extensa duração. Diversas informações que puderam ser colhidas, relatam que o abalo causou prejuizos grandes ou agravou prejuizos.

1954. INTERNACIONAL

Assinatura do acôrdo anglo-egipcio

Londres, 14 - (AFP) - O acôrdo final anglo-egipcio sobre a evacuação da base do Canal de Suez poderá ser assiando, a menos que hajam dificuldades de ultima hora, sábado ou domingo próximo, julga-se nas esferas diplomáticas inglesas, Anthony Mutting, que sexta-feira da manhã estará no Cairo, é portador de novas instruções que segunda se acredita, contém concessões.