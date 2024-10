O Povo é História

Há 55 anos

1969. FORTALEZA

Pilôto sequestrado chega a Fortaleza

Ainda se sentindo abatido pelo drama que enfrentou ao lado do comandante Godoy na cabine do "Caravelle" sequestrado, que o levou a Cuba o co-piloto cearense Pompilio Lemos de Oliveira pediu dois dias de licença e chegou ontem a Fortaleza pelo PP-CJA vôo 108, sendo recebido pelos seus irmãos Joaquim e Abilio Oliveira. Ainda não recuperado das 36 horas que passou.

1969. CAMPANHA

Campanha pelo Cáis Pesqueiro

Uma nova reunião para discutir o problema do pôrto pesqueiro de Fortaleza foi realizada ontem, na sede da Capitania dos Portos. A reunião deu prosseguimento à campanha recentemente iniciada pelos grupos ligados à atividade pesqueira e o Govêrno do Estado, que pretendem instalar em Fortaleza um terminal pesqueiro capaz de assegurar amplas condições.

Há 65 anos

1959. INTERNACIONAL

General Marshall

Faleceu no Hospital Walter Reed, em Washington, o general George Marshall, que há mêses estava internado, padecendo de grave enfermidade. Foi chefe do Estado Maior Geral das Fôrças Armadas Norte Americanas durante a guerra. Secretário de Estado, ainda no periodo administrativo de Truman, coube-lhe a idealização do plano que recebeu o seu nome.

1959. POLÍTICA

Evitar crise entre FAB e Marinha

Enquanto altos escalões da Aeronáutica mantinham estrita reserva diante da nota do Ministro da Marinha, sôbre o problema de utilização, por elementos da FAB, do porta-aviões "Minas Gerais", o almirante Matoso Maia, repondendo, ontem, a homenagem de solidariedade de seus comandados, exprimia o desejo de que cessasse o incidente com a Aeronáutica.

Há 75 anos

1949. Municípios

Ferrovia Crato-Missão Velha

Crato - Continuam acelerados os trabalhos que a Prefeitura vem realizando no tocante á construção da "Avenida Cel. Teodorico Teles" e de abertura da rua Almirante Alexandrino, que ligará o centro urbano ao populoso bairro de São Francisco. Como a rua Almirante Alexandrino terá de atravessar o leito da via-ferrea, em um trecho de aterro elevado.

1949. ESPORTES

Os nomes dos juizes nacionais

Rio, 15 - (Asapress) - A Confederação Brasileira de Desportos acaba de reiteirar á F.I.F.A. a sua comunicação de que os juizes brasileiros que deverão arbitrar jogos da "Copa Mundi" serão Alberto de Gama Malcher e Mario Viana, da P.F.M., e Mario Gardeli da F.P.F.. A confederação Brasileira de Desportos dirigiu-se ao seu representante em Montivideu, sr. Julio Cesar Moreira.